ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии нового учебного года Музей космонавтики приглашает учеников средней школы поступить в инженерный центр музея. Обучение пройдёт по программам конструкторского бюро «Восток» и клуба «Космический отряд».

На курсе конструкторского бюро «Восток» в течение трёх лет ребята познакомятся с основами электротехники, компьютерного программирования и 3D-моделирования, научатся монтировать радиодетали и работать на макетной плате, читать и составлять принципиальные электрические схемы.

В клубе «Космический отряд» школьники узнают основы астрофизики и космонавтики, инженерно-конструкторской деятельности и истории развития отечественной космической техники. На занятиях научат создавать модели и проектировать различные технические устройства. Учебная программа рассчитана на один год.