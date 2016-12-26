В Москве музыкальное училище получит имя Валерия Халилова
26.12.2016, 16:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Имя художественного руководителя Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в катастрофе Ту-154, будет присвоено московскому музыкальному училищу по решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.
В настоящее время в здании ансамбля действует оперативный штаб, где родственникам погибших оказывается вся необходимая помощь.
Ансамбль имени Александрова принимал участие во многих мероприятиях Российского военно-исторического общества и Минкультуры России. В ноябре 2016 года артисты ансамбля исполнили "Марш защитников Москвы" на открытии выставки РВИО "Война и мифы" в Центральном Манеже столицы.
Министерство культуры Российской Федерации и Российское военно-историческое общество выражают соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем.
В настоящее время в здании ансамбля действует оперативный штаб, где родственникам погибших оказывается вся необходимая помощь.
Ансамбль имени Александрова принимал участие во многих мероприятиях Российского военно-исторического общества и Минкультуры России. В ноябре 2016 года артисты ансамбля исполнили "Марш защитников Москвы" на открытии выставки РВИО "Война и мифы" в Центральном Манеже столицы.
Министерство культуры Российской Федерации и Российское военно-историческое общество выражают соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем.