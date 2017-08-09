В Москве на 73 году жизни скончался композитор Павел Слободкин
09.08.2017, 12:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Основатель ВИА "Весёлые ребята" скончался в Москве на 73-м году жизни.
Композитор, пианист, педагог Павел Яковлевич Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. Многие его знают как создателя одного из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей "Весёлые ребята". Ансамбль заслужил всесоюзную любовь и популярность, установив рекорд по продажам пластинок.
В разные годы в легендарной группе пели Алексей Глызин, Александр Буйнов, Алла Пугачёва, которая дебютировала в 1974 году. Тогда она исполнила известную песню "Арлекино".
В 2001 году на Арбате завершилось строительство Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина с камерным залом на 600 мест.
Прощание с известным композитором состоится 10 августа.
Композитор, пианист, педагог Павел Яковлевич Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. Многие его знают как создателя одного из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей "Весёлые ребята". Ансамбль заслужил всесоюзную любовь и популярность, установив рекорд по продажам пластинок.
В разные годы в легендарной группе пели Алексей Глызин, Александр Буйнов, Алла Пугачёва, которая дебютировала в 1974 году. Тогда она исполнила известную песню "Арлекино".
В 2001 году на Арбате завершилось строительство Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина с камерным залом на 600 мест.
Прощание с известным композитором состоится 10 августа.
Источник: http://kultura.mos.ru