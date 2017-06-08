ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прогулочную зону в районе Якиманской набережной открыли для пешеходов. Её благоустройство выполняется по программе «Моя улица». Защитные ограждения там убраны, основные работы завершены на 90 процентов. Кроме того, продолжается благоустройство трёх близлежащих к набережной переулков — 1-го, 3-го и 4-го Голутвинских. Основные работы на всех участках планируется завершить к 20 августа.

Таким образом, уже сейчас москвичам доступно единое прогулочное пространство, которое образуют Якиманская и пешеходная Крымская набережные.

Полностью пешеходным стал участок Якиманской набережной (от ее пересечения с 3-м Голутвинским переулком до улицы Большая Якиманка), а также примыкающий к ней участок 3-го Голутвинского переулка (до его пересечения с 1-м Голутвинским).

Там уже убрали под землю почти 90 процентов воздушных проводов, завершили мощение тротуаров крупногабаритной гранитной плиткой, установили опоры основного и торшерного освещения.

Ограждения уже сняты также во всех Голутвинских переулках. Там завершаются пусконаладочные работы по кабельной канализации, а также мощение тротуаров плиткой, устанавливаются фонари и высеваются газоны.

Также идёт благоустройство вокруг церкви Святого Николая, которая граничит с парком искусств «Музеон». Ремонта ожидают фасады храма и колокольни.

После завершения этих работ на пешеходном пространстве в районе Якиманской набережной установят малые архитектурные формы — урны, цветочные вазоны, а также лавочки для отдыха с видом на реку. Осенью в Голутвинских переулках высадят кустарники.

Для автомобилистов предусмотрели пути объезда прогулочной зоны на Якиманской набережной. Водители могут проехать по 1-му Голутвинскому переулку и улице Большая Якиманка. Для этого уже изменили направление движения по 1-му Голутвинскому переулку. Автомобили могут проезжать по нему в сторону улицы Большая Якиманка, а не в обратную, как раньше.

Часть набережной и участок 3-го Голутвинского переулка, которые стали полностью пешеходными, — одни из самых узких в городе. Водители и сейчас объезжают их по другим маршрутам.

По программе «Моя улица» в этом году благоустроят всю Якиманскую набережную. На её участке от Патриаршего моста до Большой Полянки сохранится автомобильное движение, при этом расширятся тротуары за счёт оптимизации ширины полос. Вдоль воды станет приятно гулять: там появятся смотровые площадки, лавочки и деревья.