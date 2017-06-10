ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 июня в рамках фестиваля «Времена и эпохи. Собрание» в музее-заповеднике «Коломенское» откроется площадка, посвящённая Античности. Там римские легионеры будут воевать с варварами, гладиаторы сразятся на потеху публике, а средиземноморские мастера раскроют секреты своих ремёсел.

Посетителей также приглашают на шумную ярмарку, где можно попробовать еду времён Римской империи, увидеть пляски весталок и работу древних ювелиров. В масштабной программе примут участие около 550 человек, включая реконструкторов из России, Италии, Франции и Румынии.

Специально для фестиваля в «Коломенском» возвели сооружения, передающие атмосферу эпохи Римской империи. Гладиаторскую арену построили по образцу той, что была найдена в Помпеях. Грозные легионеры обоснуются в римском военном лагере — укрепленном каструме, где покажут боевые построения и обучат военному делу новобранцев.

А в круглом храме с колоннами соберутся служительницы богини Весты — весталки, которые совершат таинственные обряды. Неподалёку от храма расположится дом матрон, где будут разыгрывать сцены из жизни благородных римских жен и их домочадцев. Сценарий был написан по книге «Один день в Риме» известного итальянского археолога Альберто Анджела.

Помимо этого, на площадке появится деревня кельтов, поселения древних германцев и Боспорского царства.

Гости фестиваля смогут отобедать в термополии, где им подадут древний «фастфуд». В прилавки трактира вмонтированы кувшины с горячей водой, пар от которой подогревает еду. Также откроются ремесленные мастерские, в которых пройдут увлекательные мастер-классы.