В Москве наградили лучших из участников фестиваля "Путешествие в Рождество"
17.01.2017, 13:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве завершился очередной фестиваль «Путешествие в Рождество». Городские фестивали уже стали привычным явлением для Москвы. Они полюбились и москвичам, и многочисленными гостям столицы. «Путешествие в Рождество» - один из любимых фестивалей всех горожан. В дни новогодних и рождественских каникул все площадки фестиваля пользовались большой популярностью, в сети интернет появлялись многочисленные фотографии и благодарные отзывы тех, кто посетил мероприятия фестиваля на различных площадках.
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность всем организаторам данного праздника. Мэр отметил, что фестиваль прошел с большим успехом. Лучшие участники получили награды из рук Сергея Собянина.
Как подчеркнул Сергей Собянин, несмотря на то, что «Путешествие в Рождество» закончилось, расстраиваться не стоит, ведь уже скоро на смену ему придет фестиваль Масленицы, а за ним и традиционные весенние , а затем и летние фестивали.
Вручая награды лучшим участникам, Сергей Собянин подчеркнул, что именно благодаря прежде всего усилиям участников фестиваля, праздник получился таким запоминающимся. Среди тех, кому сегодня выразил свою признательность мэр Москвы, не только москвичи, но и российские регионы, зарубежные участники фестиваля. Сергей Собянин подчеркнул и отличную работу всех, кто работал над оформлением площадок фестиваля - это и дизайнеры, декораторы, и тех, кто участвовал в работе ярмарок, и тех, кто организовал целый ряд интересных запоминающихся мероприятий, прошедших в рамках фестиваля.
Награды участникам вручались в нескольких номинациях – за самое яркое освещение событий «Путешествия в Рождество» в социальных сетях (награду получил блогер Михаил Нефедов) , за «Лучших сюжет зарубежного СМИ» (здесь победу присудили итальянской телекомпании RAI-Mosca). Лучшей ресторанной площадкой признали площадку проекта Zizo. Награду за «Самый популярный товар фестиваля» получили Надежда Городецкая за фигурные ручной работы. А самым юным участником фестиваля была признана Арина Мякишева, которая исполняла роль Зайчика в спектакле «Белоснежка».
Также был отмечен город мастеров «Мастерславь» за лучшую анимационную программу.
Самым популярным аттракционом «Путешествия в Рождество» была названа ледяная горка на площади Революции. А в номинации «Самая лучшая фестивальная площадка» награда досталась площадке у ТЦ «Калейдоскоп».
Активистам фонда фонда «Старость в радость» Родиону Газманову и Елизавете Арзамасовой вручили награду в номинации «Благотворительность». Лучшими световыми объектами и инсталляциями стали световые бокалы на улице Тверская, музыкальный световой лес на Пушкинской площади и световой тоннель на Тверском бульваре.
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность всем организаторам данного праздника. Мэр отметил, что фестиваль прошел с большим успехом. Лучшие участники получили награды из рук Сергея Собянина.
Как подчеркнул Сергей Собянин, несмотря на то, что «Путешествие в Рождество» закончилось, расстраиваться не стоит, ведь уже скоро на смену ему придет фестиваль Масленицы, а за ним и традиционные весенние , а затем и летние фестивали.
Вручая награды лучшим участникам, Сергей Собянин подчеркнул, что именно благодаря прежде всего усилиям участников фестиваля, праздник получился таким запоминающимся. Среди тех, кому сегодня выразил свою признательность мэр Москвы, не только москвичи, но и российские регионы, зарубежные участники фестиваля. Сергей Собянин подчеркнул и отличную работу всех, кто работал над оформлением площадок фестиваля - это и дизайнеры, декораторы, и тех, кто участвовал в работе ярмарок, и тех, кто организовал целый ряд интересных запоминающихся мероприятий, прошедших в рамках фестиваля.
Награды участникам вручались в нескольких номинациях – за самое яркое освещение событий «Путешествия в Рождество» в социальных сетях (награду получил блогер Михаил Нефедов) , за «Лучших сюжет зарубежного СМИ» (здесь победу присудили итальянской телекомпании RAI-Mosca). Лучшей ресторанной площадкой признали площадку проекта Zizo. Награду за «Самый популярный товар фестиваля» получили Надежда Городецкая за фигурные ручной работы. А самым юным участником фестиваля была признана Арина Мякишева, которая исполняла роль Зайчика в спектакле «Белоснежка».
Также был отмечен город мастеров «Мастерславь» за лучшую анимационную программу.
Самым популярным аттракционом «Путешествия в Рождество» была названа ледяная горка на площади Революции. А в номинации «Самая лучшая фестивальная площадка» награда досталась площадке у ТЦ «Калейдоскоп».
Активистам фонда фонда «Старость в радость» Родиону Газманову и Елизавете Арзамасовой вручили награду в номинации «Благотворительность». Лучшими световыми объектами и инсталляциями стали световые бокалы на улице Тверская, музыкальный световой лес на Пушкинской площади и световой тоннель на Тверском бульваре.