В Москве обсудили вопросы вовлечения людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь общества
27.04.2017, 21:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Общественной палате РФ состоялось первое в 2017 году заседание рабочей группы по вопросам вовлечения людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь общества. Его модераторами выступили первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов и заслуженная артистка Российской Федерации, член Общественной палаты России, руководитель рабочей группы Диана Гурцкая.
Участники заседания обсудили показатели оценки качества оказания услуг организациями культуры с учётом их доступности для инвалидов. Представители Пермского края и Свердловской области рассказали о ходе реализации пилотных проектов в сфере социокультурной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов, в рамках субсидий, выделенных по государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы.
Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов отметил, что в числе проектов, направленных на социально-культурную адаптацию людей с ограниченными возможностями, ведётся "работа по организации в интернатных учреждениях виртуальных концертных залов". С 2011 года в регионе открыто 9 таких залов, в которых ежегодно проходит
Около 80 прямых трансляций выступлений из Государственной академической филармонии. В области также запланировано проведение в сентябре 2017 года Международного конгресса людей с ограниченными возможностями.
"В рамках конгресса запланирован ряд мероприятий, направленных на социально-культурную реабилитацию: инклюзивные концерты, мастер-классы и бал для людей с ограниченными возможностями", - сказал Андрей Злоказов.
В Пермском крае ведётся активная работа по созданию инклюзивных музейных программ. Её активными участниками стали Пермская художественная галерея, Музей современного искусства PERMM и Пермский краеведческий музей. В Пермском театре оперы и балета недавно прошёл показ оперы "Травиата" с тифлопереводом.
Советник Министра культуры Российской Федерации Елена Благирева рассказала, что Министерством ведётся активная работа по созданию доступной среды в учреждениях культуры. "Информация обо всех мероприятиях, доступных лицам с ограничениями здоровья, размещена на сайте Министерства культуры Российской Федерации и на портале "Культура. РФ", - сказала она.
Участники заседания обсудили показатели оценки качества оказания услуг организациями культуры с учётом их доступности для инвалидов. Представители Пермского края и Свердловской области рассказали о ходе реализации пилотных проектов в сфере социокультурной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов, в рамках субсидий, выделенных по государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы.
Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов отметил, что в числе проектов, направленных на социально-культурную адаптацию людей с ограниченными возможностями, ведётся "работа по организации в интернатных учреждениях виртуальных концертных залов". С 2011 года в регионе открыто 9 таких залов, в которых ежегодно проходит
Около 80 прямых трансляций выступлений из Государственной академической филармонии. В области также запланировано проведение в сентябре 2017 года Международного конгресса людей с ограниченными возможностями.
"В рамках конгресса запланирован ряд мероприятий, направленных на социально-культурную реабилитацию: инклюзивные концерты, мастер-классы и бал для людей с ограниченными возможностями", - сказал Андрей Злоказов.
В Пермском крае ведётся активная работа по созданию инклюзивных музейных программ. Её активными участниками стали Пермская художественная галерея, Музей современного искусства PERMM и Пермский краеведческий музей. В Пермском театре оперы и балета недавно прошёл показ оперы "Травиата" с тифлопереводом.
Советник Министра культуры Российской Федерации Елена Благирева рассказала, что Министерством ведётся активная работа по созданию доступной среды в учреждениях культуры. "Информация обо всех мероприятиях, доступных лицам с ограничениями здоровья, размещена на сайте Министерства культуры Российской Федерации и на портале "Культура. РФ", - сказала она.