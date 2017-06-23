В Москве обсудили вопросы создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества
23.06.2017, 13:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственном Дарвиновском музее состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Оно прошло под председательством члена Общественной палаты Российской Федерации, заслуженной артистки Российской Федерации Дианы Гурцкой и первого заместителя Министра культуры Российской Федерации Владимира Аристархова.
Обсуждались вопросы доступности музеев для посещения лицами с инвалидностью, а также наиболее передовые практики региональных органов управления культурой по организации работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры.
Своим опытом поделились Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, а также Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».
Обсуждались вопросы доступности музеев для посещения лицами с инвалидностью, а также наиболее передовые практики региональных органов управления культурой по организации работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры.
Своим опытом поделились Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, а также Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».