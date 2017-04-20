ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска», которая ежегодно присуждается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, кукольный театр.



В итоговый список номинантов в этом сезоне вошли 28 драматических спектаклей «большой» и «малой» формы, 13 опер, пять балетов и девять спектаклей современного танца, четыре спектакля в жанре «оперетта/мюзикл», а также восемь кукольных спектаклей. По числу претендентов на главную театральную премию страны эта церемония стала рекордной.



Лауреатом премии в номинации «Лучший спектакль в оперетте-мюзикле» стал «Биндюжник и король» (Театр юного зрителя, Красноярск). Лучшую женскую роль в оперетте-мюзикле сыграла Мария Биорк — она награждена за роль Сони в спектакле «Преступление и наказание» (Театр мюзикла).



Премию за лучшую мужскую роль в этой категории получил Виктор Кривонос за роль в спектакле «Белый. Петербург» (Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург). Лучшую роль второго плана в оперетте-мюзикле сыграл Владимир Гальченко из Театра драмы в Самаре. Лучшим режиссёром в этой категории стал Роман Феодори («Биндюжник и король»), а дирижёром — Андрей Алексеев («Белый. Петербург»).



Лучшим спектаклем в балете названы «Ромео и Джульетта», которых Вячеслав Самодуров поставил в Театре оперы и балета Екатеринбурга. Награду за лучшую мужскую роль получил Игорь Булыцын, станцевавший Меркуцио в этой постановке. Лучшим дирижёром стал Павел Клиничев — он удостоился премии за работу «Ундина» на музыку Ханса Вернера Хенце (Большой театр). Виктория Терешкина сыграла лучшую женскую роль в спектакле «Скрипичный концерт №2» (Мариинский театр), Антон Пимонов получил награду за этот же спектакль в номинации «Лучшая работа балетмейстера/хореографа». Премию в номинации «Лучший спектакль в современном танце» получила работа «Все пути ведут на Север» (театр «Балет Москва»).



Награду как лучший дирижёр в опере получил Теодор Курентзис за спектакль «Травиата» в Театре оперы и балета имени Чайковского в Перми. Лучшим режиссёром стал Ричард Джонс (опера «Роделинда», Большой театр»). Награда в номинации «Лучший спектакль в опере» также досталась «Роделинде». Премию за лучшую женскую роль в опере получила Надежда Павлова (Виолетта в «Травиате» Пермской оперы), а за лучшую мужскую роль — Липарит Аветисян за (Шевалье де Грие в «Манон» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве). В номинации «Лучшая работа композитора в музыкальном театре» награду завоевал Эдуард Артемьев — за «Преступление и наказание» московского Театра мюзикла.



В «кукольных» номинациях лучшей работой режиссёра оказался поставленный Натальей Пахомовой «Ёжик в тумане» Московского театра кукол, а лучшим спектаклем — «Колино сочинение» петербургского центра «КонтрАрт».



Лучшим драматическим актером был признан Данила Козловский за роль Гамлета в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Лучшей драматической актрисой стала Евгения Симонова, сыгравшая Софью Толстую в спектакле «Русский роман» Театра имени Маяковского. Этот же спектакль получил «Маску» за лучший спектакль большой формы, а в разделе «малая форма» награждён спектакль «Магадан/кабаре» московского театра «Около дома Станиславского».



Лучшим режиссёром в драме второй год подряд стал Андрей Могучий — он награждён за спектакль «Гроза» в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Приз за лучшую женскую роль второго плана в драме получила Елена Немзер из Александринского театра за роль Панталоны в постановке «Ворон», а за лучшую мужскую — Хольген Мюнценмайер (Дьякон в спектакле «Жили-были» Драматического театра Шарыпово).



Постановщик пермской «Травиаты» Роберт Уилсон получил награду как лучший художник по свету в музыкальном театре, а аналогичную награду в драмтеатре вручили Александру Мустонену («Плешивый Амур» Московского МТЮЗа). В качестве лучшей работы художника в драматическом театре жюри выбрало сценографию спектакля «Ворон» (Николай Рощин).



Премия за поддержку театрального искусства России присуждена благотворительному фонду «Искусство, наука и спорт». Вручение наград в номинации «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства» отложили до самого конца церемонии, когда за своими почётными «Масками» на сцену вышли Владимир Этуш и Олег Табаков, которых зал приветствовал стоя.



Напомним, на участие в "Маске" в целом подали около тысячи заявок - в отборе числились больше ста городов, 600 драматических спектаклей и 330 музыкальных постановок. Смотр проводится Союзом театральных деятелей Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".