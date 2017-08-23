ОРЕАНДА-НОВОСТИ Государственный музей А.С. Пушкина приглашает москвичей на выставку «С ружьём и лирой. Русская литература и охота». В экспозиции представлены уникальные экспонаты из собраний 23 российских музеев и архивов.



Гости увидят охотничье оружие и атрибуты XVIII–XIX веков, предметы декоративно-прикладного искусства того времени, изображения сцен охоты и рыболовства в живописи, графике и скульптуре, а также редкие издания литературных произведений.



Охота и рыбалка были источником вдохновения для многих русских писателей. Благодаря этому Иван Тургенев, Лев Толстой, Николай Некрасов и другие писатели создавали в своих произведениях яркие картины русской природы и народного быта.



Участниками выставочного проекта стали Государственный исторический музей, Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, Государственный музей Л.Н. Толстого, Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова и другие музеи и архивы.



Выставка будет работать с 23 августа по 3 декабря.