В Москве открылась выставка "Ваша коллекция"
12.04.2017, 13:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве открылась выставка "Ваша коллекция".
«Ваша коллекция» открывает цикл выставок в рамках социокультурных проектов под общим названием «Участник». Мероприятие призвано поддержать творчество москвичей и исследовательскую активность горожан.
Посетители смогут увидеть древние монеты, кованое холодное оружие французских войск, фигурки котов и колокольчики, прялки, расписные двери, праздничные конские дуги, географические карты, а также фигурки ряженых второй половины ХХ века, привезённые из Франции, и другие экспонаты.
Выставка будет работать до 22 мая в галерее «Богородское» по адресу: Открытое шоссе, дом 5, корпус 6.
«Ваша коллекция» открывает цикл выставок в рамках социокультурных проектов под общим названием «Участник». Мероприятие призвано поддержать творчество москвичей и исследовательскую активность горожан.
Посетители смогут увидеть древние монеты, кованое холодное оружие французских войск, фигурки котов и колокольчики, прялки, расписные двери, праздничные конские дуги, географические карты, а также фигурки ряженых второй половины ХХ века, привезённые из Франции, и другие экспонаты.
Выставка будет работать до 22 мая в галерее «Богородское» по адресу: Открытое шоссе, дом 5, корпус 6.