ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве открылась выставка "Ваша коллекция".

«Ваша коллекция» открывает цикл выставок в рамках социокультурных проектов под общим названием «Участник». Мероприятие призвано поддержать творчество москвичей и исследовательскую активность горожан.

Посетители смогут увидеть древние монеты, кованое холодное оружие французских войск, фигурки котов и колокольчики, прялки, расписные двери, праздничные конские дуги, географические карты, а также фигурки ряженых второй половины ХХ века, привезённые из Франции, и другие экспонаты.

Выставка будет работать до 22 мая в галерее «Богородское» по адресу: Открытое шоссе, дом 5, корпус 6.