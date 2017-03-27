ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мемориальная доска выдающемуся виолончелисту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу и его супруге, оперной певице Галине Вишневской, открыта в день 90-летия со дня рождения музыканта в Газетном переулке. Памятный знак выполнен народным художником России, скульптором Александром Рукавишниковым.

«Случилось то, что должно было случиться давно. На доме, где многие годы жил музыкант, появилась эта мемориальная доска», — заявил на церемонии заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

Памятные мероприятия начались с панихиды в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке. Возложение цветов прошло у памятника Ростроповичу в Брюсовом переулке и на его могиле на Новодевичьем кладбище.

27 марта Фонд Ростроповича в лице дочери маэстро, Ольги Ростропович, передаст в дар Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского бюст музыканта работы Рукавишникова. За церемонией последует открытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича.