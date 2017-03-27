В Москве открыли мемориальную доску Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской
27.03.2017, 16:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мемориальная доска выдающемуся виолончелисту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу и его супруге, оперной певице Галине Вишневской, открыта в день 90-летия со дня рождения музыканта в Газетном переулке. Памятный знак выполнен народным художником России, скульптором Александром Рукавишниковым.
«Случилось то, что должно было случиться давно. На доме, где многие годы жил музыкант, появилась эта мемориальная доска», — заявил на церемонии заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.
Памятные мероприятия начались с панихиды в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке. Возложение цветов прошло у памятника Ростроповичу в Брюсовом переулке и на его могиле на Новодевичьем кладбище.
27 марта Фонд Ростроповича в лице дочери маэстро, Ольги Ростропович, передаст в дар Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского бюст музыканта работы Рукавишникова. За церемонией последует открытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича.
«Случилось то, что должно было случиться давно. На доме, где многие годы жил музыкант, появилась эта мемориальная доска», — заявил на церемонии заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.
Памятные мероприятия начались с панихиды в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке. Возложение цветов прошло у памятника Ростроповичу в Брюсовом переулке и на его могиле на Новодевичьем кладбище.
27 марта Фонд Ростроповича в лице дочери маэстро, Ольги Ростропович, передаст в дар Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского бюст музыканта работы Рукавишникова. За церемонией последует открытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича.