В Москве открывается выставка "Друзья дома Гнесиных"
15.02.2017, 12:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Мемориальном музее-квартире Ел. Ф. Гнесиной (Москва) в рамках XXII Гнесинских чтений открывается выставка «Друзья дома Гнесиных».
Выставка из фондов Мемориального музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной включает 89 экспонатов: фотографии, письма, рукописи – музыкальные и литературные, программы и другие документы.
Друзей у большой, талантливой, гостеприимной и остроумной семьи Гнесиных было много. На протяжении многих лет в их доме собирались замечательные музыканты и другие замечательные люди, которых всегда притягивала творческая и интеллигентная атмосфера этого дома.
Выставка условно разделяется на три части. В одной из них представлены друзья семьи по городу Ростову-на-Дону, где проходили детские и ранние юношеские годы сестёр и братьев Гнесиных. Особое место занимает сложившийся в Москве, во время обучения сестёр Гнесиных в консерватории кружок молодых музыкантов. Из материалов выставки можно составить некоторое представление о круге занятий и об атмосфере во время встреч в доме Гнесиных (друзья предпочитали свои собрания именно там).
Вторая часть выставки включает экспонаты, связанные со многими выдающимися личностями Москвы и Петербурга, в разные годы тесно общавшимися с Гнесиными.
Наконец, ещё одна часть «друзей», показательная для семьи выдающихся педагогов – их ученики, ставшие друзьями. Здесь представлены семьи, где не одно, а два поколения музыкантов учились в Гнесинском Доме.
В целом, материалы выставки достаточно разнообразны и охватывают период времени с 1890-х по 1960-е годы.
Выставка из фондов Мемориального музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной включает 89 экспонатов: фотографии, письма, рукописи – музыкальные и литературные, программы и другие документы.
Друзей у большой, талантливой, гостеприимной и остроумной семьи Гнесиных было много. На протяжении многих лет в их доме собирались замечательные музыканты и другие замечательные люди, которых всегда притягивала творческая и интеллигентная атмосфера этого дома.
Выставка условно разделяется на три части. В одной из них представлены друзья семьи по городу Ростову-на-Дону, где проходили детские и ранние юношеские годы сестёр и братьев Гнесиных. Особое место занимает сложившийся в Москве, во время обучения сестёр Гнесиных в консерватории кружок молодых музыкантов. Из материалов выставки можно составить некоторое представление о круге занятий и об атмосфере во время встреч в доме Гнесиных (друзья предпочитали свои собрания именно там).
Вторая часть выставки включает экспонаты, связанные со многими выдающимися личностями Москвы и Петербурга, в разные годы тесно общавшимися с Гнесиными.
Наконец, ещё одна часть «друзей», показательная для семьи выдающихся педагогов – их ученики, ставшие друзьями. Здесь представлены семьи, где не одно, а два поколения музыкантов учились в Гнесинском Доме.
В целом, материалы выставки достаточно разнообразны и охватывают период времени с 1890-х по 1960-е годы.