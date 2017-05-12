В Москве открывается выставка работ фотокорреспондента Великой Отечественной войны Ольги Ландер
12.05.2017, 14:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 мая 2017 года в 15.00 в «Музее военной формы одежды» РВИО (Москва, Петроверигский переулок дом 4 стр.1) состоится торжественное открытие фотовыставки «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны». Героиня выставки - единственная женщина-фотокорреспондент, которая постоянно находилась на фронте в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Великую Отечественную войну она прошла вместе с 3-м Украинским фронтом фотокорреспондентом фронтовой газеты «Советский воин», в которой за годы войны было напечатано более 1500 фотографий.
В основе выставки - 60 фотографий, большинство – с передовых позиций. В них – огненная летопись войны: битва на Курской дуге, освобождение Киева, Одессы, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Ольга Ландер запечатлела эпизоды сражений и танковых атак, фрагменты повседневной фронтовой жизни, портреты военачальников и простых бойцов, минуты затишья между боями и долгожданный День Победы, встреченный в освобожденной Вене.
В экспозицию также вошли письма к Ольге Ландер с фронта, ордена и медали, командировочные предписания для выполнения специальных заданий редакции на фронте, фото маршала Федора Толбухина, подписанное для Ольги Ландер; пилотка, пробитая осколком; газеты на разных языках, в которых есть материалы об Ольге Александровне.
На выставке с помощью мобильных устройств можно получить информацию о военной форме и оружии на фотографиях, а также об обстоятельствах запечатленных боевых операций, подробности жизни и творчества автора фото.
Великую Отечественную войну она прошла вместе с 3-м Украинским фронтом фотокорреспондентом фронтовой газеты «Советский воин», в которой за годы войны было напечатано более 1500 фотографий.
В основе выставки - 60 фотографий, большинство – с передовых позиций. В них – огненная летопись войны: битва на Курской дуге, освобождение Киева, Одессы, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Ольга Ландер запечатлела эпизоды сражений и танковых атак, фрагменты повседневной фронтовой жизни, портреты военачальников и простых бойцов, минуты затишья между боями и долгожданный День Победы, встреченный в освобожденной Вене.
В экспозицию также вошли письма к Ольге Ландер с фронта, ордена и медали, командировочные предписания для выполнения специальных заданий редакции на фронте, фото маршала Федора Толбухина, подписанное для Ольги Ландер; пилотка, пробитая осколком; газеты на разных языках, в которых есть материалы об Ольге Александровне.
На выставке с помощью мобильных устройств можно получить информацию о военной форме и оружии на фотографиях, а также об обстоятельствах запечатленных боевых операций, подробности жизни и творчества автора фото.