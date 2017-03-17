ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году в Москве отреставрируют и приведут в порядок более сотни памятников, скульптур и художественных надгробий. Среди них 12 бюстов на Аллее учёных Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

До конца года также разработают проекты реставрации для шести крупных столичных памятников монументальной скульптуры. В том числе для двух памятников Николаю Гоголю, а также для скульптуры Юрия Долгорукого на Тверской площади.

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов заметил, что в 2016 году отреставрировали и привели в порядок 83 памятника монументальной скульптуры и некрополя, разработаны проекты реставрации ещё по 102 объектам.

«В 2017 году планируется провести реставрационные работы ещё на 119 объектах на территории города Москвы. Масштабная реставрация стала возможна благодаря решению Мэра и Правительства Москвы о реализации в столице программы реставрации объектов монументальной скульптуры и исторических надгробий», — отметил Алексей Емельянов.