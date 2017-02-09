В Москве оцифруют старообрядческие книги
09.02.2017, 12:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Старообрядческий духовно-просветительский центр «Криница» (Москва) будет создавать общедоступную электронную библиотеку с помощью планетарного сканера ЭларСКАН А2-400, поставленного Корпорацией ЭЛАР.
«Мы будем оцифровывать старообрядческие книжные памятники и размещать их копии в общедоступной электронной библиотеке», — рассказывает генеральный директор центра «Криница» Михаил Панкратов. Проект сделает доступными как для широкой общественности, так и для узких специалистов, уникальные издания, которые хранятся в Архивно-библиотечном отделе при Митрополии Русской православной старообрядческой церкви.
Приобретённый духовно-просветительским центром ЭларСКАН А2-400 является профессиональным сканером широкого спектра применения.
«Мы будем оцифровывать старообрядческие книжные памятники и размещать их копии в общедоступной электронной библиотеке», — рассказывает генеральный директор центра «Криница» Михаил Панкратов. Проект сделает доступными как для широкой общественности, так и для узких специалистов, уникальные издания, которые хранятся в Архивно-библиотечном отделе при Митрополии Русской православной старообрядческой церкви.
Приобретённый духовно-просветительским центром ЭларСКАН А2-400 является профессиональным сканером широкого спектра применения.