В Москве по поручению Путина создадут Дом национальных литератур
18.01.2017, 12:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поручил главе Правительства России Дмитрию Медведеву и мэру Москвы Сергею Собянину рассмотреть вопрос о создании на базе Литературного института им. А. Горького в Москве Дома национальных литератур. Соответствующее распоряжение было дано по результатам состоявшегося 2 декабря 2016 года в Президентской библиотеке совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку.