ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 22 на 23 апреля в Москве прошла всероссийская акция «Библионочь». В её рамках состоялось более 1700 мероприятий, которые посетили около 68 тысяч человек на 600 площадках.

Центральным местом проведения акции стала Триумфальная площадь. Здесь Министр культуры России Владимир Мединский и руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский дали старт масштабной акции.

Также на открытии Александр Кибовский подписал приказ о начале работы портала «Списанные книги».

«На портале уже размещена информация о более чем 290 тысячах изданий, — сказал он. — 6 июня мы запустим портал “Списанные книги” для жителей города. Это произойдёт в рамках фестиваля на Красной площади, на главном книжном фестивале. Все желающие смогут на портале выбирать себе книги». По его словам, с запуском этого проекта прекратится практика сжигания книг или сдачи их в макулатуру после списания. А с 22 апреля платформа начнёт свою работу для библиотек.



В павильоне на Триумфальной площади состоялись встречи с заслуженным артистом России Анатолием Белым и кинорежиссёром Павлом Санаевым. Актриса Алиса Гребенщикова вместе с оркестром Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке исполнила произведения Марины Цветаевой, а руководитель Московского театра поэтов Владислав Маленко прочитал стихи. Кроме того, здесь гости могли купить книги, посетить литературное кафе, а также узнать, какая программа запланирована в каждой из библиотек.