В Москве поженятся более 340 пар в День всех влюблённых
08.02.2017, 15:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Столичные загсы поженят в День всех влюблённых 344 пары, рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.
В этом году неформальный праздник выпал на вторник — один из самых непопулярных дней недели среди будущих молодожёнов. Для проведения церемонии его обычно выбирают не более 100 московских пар. Увеличить эту цифру более чем в три раза позволили необычные церемонии с подарками, которые подготовили для будущих супругов некоторые столичные загсы.
Например, во Дворце бракосочетания на ВДНХ молодожёнов ждёт сладкий День влюблённых. Всем парам во время регистрации брака будут вручаться небольшие подарки, сделанные ведущими церемонии бракосочетания.
Среди влюблённых также проведут лотерею, главным призом которой станет сертификат на мастер-класс по изготовлению ювелирных украшений на основе нанотехнологий.
Церемонии регистрации брака в торжественной обстановке 14 февраля запланированы и в других дворцах бракосочетания, а также в Шипиловском отделе ЗАГС.
В прошлом году в День всех влюблённых московские загсы не работали, так как праздник выпал на воскресенье. Зато 13 февраля 2016 года узами брака себя связали более 400 пар. Всего же за последние пять лет в этот праздник поженились почти три тысячи столичных пар.
Чаще всего для церемоний горожане выбирают дворцы бракосочетания № 4 на Бутырской улице, № 1 в Малом Харитоньевском переулке, а также № 5 (на территории «Кремля в Измайлове») и на ВДНХ. Самыми популярными культурно-историческими местами для проведения выездных регистраций брака являются усадьбы в «Царицыне», Люблине, «Кускове», «Коломенском». Всего в городе девять таких мест, где можно пожениться. Среди них, например, музей-квартира А.С. Пушкина на Арбате, особняк Петра Смирнова на Тверском бульваре, Петровский путевой дворец.
В этом году неформальный праздник выпал на вторник — один из самых непопулярных дней недели среди будущих молодожёнов. Для проведения церемонии его обычно выбирают не более 100 московских пар. Увеличить эту цифру более чем в три раза позволили необычные церемонии с подарками, которые подготовили для будущих супругов некоторые столичные загсы.
Например, во Дворце бракосочетания на ВДНХ молодожёнов ждёт сладкий День влюблённых. Всем парам во время регистрации брака будут вручаться небольшие подарки, сделанные ведущими церемонии бракосочетания.
Среди влюблённых также проведут лотерею, главным призом которой станет сертификат на мастер-класс по изготовлению ювелирных украшений на основе нанотехнологий.
Церемонии регистрации брака в торжественной обстановке 14 февраля запланированы и в других дворцах бракосочетания, а также в Шипиловском отделе ЗАГС.
В прошлом году в День всех влюблённых московские загсы не работали, так как праздник выпал на воскресенье. Зато 13 февраля 2016 года узами брака себя связали более 400 пар. Всего же за последние пять лет в этот праздник поженились почти три тысячи столичных пар.
Чаще всего для церемоний горожане выбирают дворцы бракосочетания № 4 на Бутырской улице, № 1 в Малом Харитоньевском переулке, а также № 5 (на территории «Кремля в Измайлове») и на ВДНХ. Самыми популярными культурно-историческими местами для проведения выездных регистраций брака являются усадьбы в «Царицыне», Люблине, «Кускове», «Коломенском». Всего в городе девять таких мест, где можно пожениться. Среди них, например, музей-квартира А.С. Пушкина на Арбате, особняк Петра Смирнова на Тверском бульваре, Петровский путевой дворец.