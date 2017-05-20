В Москве покажут "историю в лицах"
20.05.2017, 17:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В выставочном зале «Центр искусств. Москва» открылась выставка «История в лицах. Шедевры портретной живописи XVIII–XIX веков». Она продолжит серию тематических выставок русского искусства из частных собраний.
Посетители увидят портреты императоров — от Петра I до Александра I, а также высших государственных деятелей и придворных: Валериана Зубова, Ивана Голенищева-Кутузова, Марии Нарышкиной и многих других. Эти работы созданы лучшими художниками отечественной школы, среди них Владимир Боровиковский, Дмитрий Левицкий, Фёдор Рокотов.
Экспозицию дополнили неизвестными ранее портретами второй половины XIX века. Например, настоящим открытием стал портрет 17-летнего Сергея Дягилева, которого изобразил Илья Репин.
Выставка будет работать до 20 сентября.
Посетители увидят портреты императоров — от Петра I до Александра I, а также высших государственных деятелей и придворных: Валериана Зубова, Ивана Голенищева-Кутузова, Марии Нарышкиной и многих других. Эти работы созданы лучшими художниками отечественной школы, среди них Владимир Боровиковский, Дмитрий Левицкий, Фёдор Рокотов.
Экспозицию дополнили неизвестными ранее портретами второй половины XIX века. Например, настоящим открытием стал портрет 17-летнего Сергея Дягилева, которого изобразил Илья Репин.
Выставка будет работать до 20 сентября.