ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка работ итальянского художника Джорджо Моранди. Отобранные для неё произведения отражают весь творческий путь мастера и масштабность его таланта.

В экспозицию вошли около 70 живописных полотен и акварелей из всемирно известных музеев и частных коллекций, а также гравюры и несколько оригинальных гравировальных досок из собрания Национальной калькографии (Рим).

Посетители увидят некоторые предметы из мастерской Джорджо Моранди, предоставленные Объединением музеев Болоньи.