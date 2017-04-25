В Москве покажут работы Джорджо Моранди
25.04.2017, 10:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка работ итальянского художника Джорджо Моранди. Отобранные для неё произведения отражают весь творческий путь мастера и масштабность его таланта.
В экспозицию вошли около 70 живописных полотен и акварелей из всемирно известных музеев и частных коллекций, а также гравюры и несколько оригинальных гравировальных досок из собрания Национальной калькографии (Рим).
Посетители увидят некоторые предметы из мастерской Джорджо Моранди, предоставленные Объединением музеев Болоньи.
В экспозицию вошли около 70 живописных полотен и акварелей из всемирно известных музеев и частных коллекций, а также гравюры и несколько оригинальных гравировальных досок из собрания Национальной калькографии (Рим).
Посетители увидят некоторые предметы из мастерской Джорджо Моранди, предоставленные Объединением музеев Болоньи.