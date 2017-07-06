В Москве покажут снимки с борта МКС
06.07.2017, 08:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Мемориальном музее космонавтики открывается фотовыставка "Планета Земля. Взгляд с орбиты". Она будет работать до 29 октября.
Посетители увидят снимки российских космонавтов Федора Юрчихина, Валерия Корзуна, Сергея Рязанского и Олега Артемьева. Они сделали эти фотографии с борта Международной космической станции. Главная тема работ — проблемы экологии.
Выставка даст возможность оценить масштабы происходящих изменений на планете.
Источник: Официальный сайт Мэра Москвы