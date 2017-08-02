В Москве появится новый парк на улице Дмитрия Ульянова
02.08.2017, 13:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На улице Дмитрия Ульянова появится новый городской парк «Академический». Об этом рассказал Сергей Собянин, осматривая, как идут работы в зелёной зоне недалеко от станции метро «Академическая».
По его словам, Москва продолжает реконструировать существующие парки — огромные территории не только поддерживаются в надлежащем состоянии, на них создаются новые качественные пространства. «Пожалуй, ещё более важная история, когда в жилых массивах находятся заброшенные территории — это и коммунальные зоны, и даже, казалось бы, поросшие лесом территории, но на самом деле они запущены, некомфортны и, может, даже небезопасны для жителей. Такая зона здесь на территории Академического района. В районе вообще нет ни одного парка, хотя находится он, казалось бы, в срединной части Москвы — территория старинной застройки», — сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что парк решили создать по инициативе местных жителей. «Для этого, конечно, пришлось потеснить и коммунальные зоны, и гаражи, но тем не менее я думаю, что этот парк станет таким ядром Академического района, которым будут пользоваться все его жители», — отметил Мэр Москвы.
Народные парки создаются в столице каждый год — в этом году их список пополнят 56 новых объектов. «В рамках реализации нашей программы народных парков мы где-то полсотни парков небольших каждый год делаем — на три, четыре, пять, 10 гектаров», — добавил Сергей Собянин.
По его словам, Москва продолжает реконструировать существующие парки — огромные территории не только поддерживаются в надлежащем состоянии, на них создаются новые качественные пространства. «Пожалуй, ещё более важная история, когда в жилых массивах находятся заброшенные территории — это и коммунальные зоны, и даже, казалось бы, поросшие лесом территории, но на самом деле они запущены, некомфортны и, может, даже небезопасны для жителей. Такая зона здесь на территории Академического района. В районе вообще нет ни одного парка, хотя находится он, казалось бы, в срединной части Москвы — территория старинной застройки», — сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что парк решили создать по инициативе местных жителей. «Для этого, конечно, пришлось потеснить и коммунальные зоны, и гаражи, но тем не менее я думаю, что этот парк станет таким ядром Академического района, которым будут пользоваться все его жители», — отметил Мэр Москвы.
Народные парки создаются в столице каждый год — в этом году их список пополнят 56 новых объектов. «В рамках реализации нашей программы народных парков мы где-то полсотни парков небольших каждый год делаем — на три, четыре, пять, 10 гектаров», — добавил Сергей Собянин.
Источник: https://www.mos.ru