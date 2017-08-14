ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столичном парке "Сокольники" на Фонтанной площади 18 августа установят "охлаждающую лавочку". Это обычная парковая лавочка, рассчитанная на трёх-четырёх человек. Однако напротив неё установят большую трубу с вентилятором, диаметр которой составит полтора метра. Отдыхающие, сидя на лавочке, смогут нажать на специальную педаль и запустить вентилятор. Они сразу же почувствуют поток прохладного воздуха, сравнимый с морским бризом.

"Скорость искусственного ветра не будет превышать трёх — пяти метров в секунду, что сравнимо с дуновением морского бриза. Мы посоветовались с метеорологами и приняли решение установить “охлаждающую лавочку”, так как вторая половина августа и начало сентября обещают быть очень тёплыми", — рассказал художественный руководитель парка "Сокольники" Андрей Копосов.

"Охлаждающая лавочка" не единственный сезонный проект "Сокольников". С наступлением холодов в парке традиционно начинают работать беседки с подогревом.