В Москве появится памятник историку Н. М. Карамзину
23.01.2017, 15:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На пересечении проезда Карамзина и Голубинской улицы будет установлен памятник выдающемуся историку, русскому литератору Николаю Михайловичу Карамзину. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Монумент появится при условии финансового обеспечения в полном объёме выполнения работ по проектированию, изготовлению, установке монумента и благоустройству прилегающей к нему территории за счёт средств Некоммерческого Благотворительного Фонда "доверие".
Памятник должен быть установлен до 31 декабря 2018 г.
Монумент появится при условии финансового обеспечения в полном объёме выполнения работ по проектированию, изготовлению, установке монумента и благоустройству прилегающей к нему территории за счёт средств Некоммерческого Благотворительного Фонда "доверие".
Памятник должен быть установлен до 31 декабря 2018 г.