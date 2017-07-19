ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Государственной публичной исторической библиотеке проходит выставка «1917. От Февраля к Октябрю».



Выставка, подготовленная по материалам Центра социально-политической истории - филиала Государственной публичной исторической библиотеки России - охватывает наиболее значительные события 1917 года: отречение Николая II, период двоевластия, Октябрьское восстание, выборы в Учредительное собрание. Мероприятие приурочено к Международной научной конференции «Документальное наследие российской революции».



Основной материал экспозиции – листовки и другие формы наглядной агитации 1917 года и первых лет Советской власти. Это полемические публикации, записки современников, периодическая печать, листовки и карикатуры. Особое место на выставке было отведено материалам из коллекции Истпарта – Комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б) при ЦК РКП(б). В рамках выставки проходят лекции, экскурсии и семинары, посвящённые 100-летию Российской революции.



Цель выставки – рассказать читателям и посетителям о коллекциях по истории революции, которые хранятся в фондах Центра социально-политической.истории. В рамках мероприятия прошли лекции «Нереализованная эсеровская демократическая альтернатива в 1917 году» доктора исторических наук К.Н. Морозова и «Армия и революция» доктора исторических наук Н.В.Старостенкова, а также специализированные занятия со студентами и аспирантами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Российского государственного социального университета.