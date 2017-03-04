В Москве принимают заявки на соискание приза Мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве"
04.03.2017, 13:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Приём заявок на приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» завершится 15 марта. На конкурс принимаются художественные и документальные фильмы, сериалы и мультфильмы, снятые в столице.
Образ города должен быть значимой частью сюжета и изобразительного ряда. У картины должно быть прокатное удостоверение, выданное после 10 января 2012 года. Фильм может быть как отечественного, так и западного производства.
Список фильмов-претендентов определит конкурсная комиссия 24 марта на Московском культурного форуме в Манеже. В состав жюри вошли режиссёры Андрей Кончаловский и Станислав Говорухин, продюсеры Сергей Сельянов и Игорь Угольников, директор сети кинотеатров «Пионер» Мэри Назари, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, главный редактор «Афиши» Екатерина Дементьева, ректор ВГИКа Владимир Малышев и другие.
Победителей выберут москвичи, проголосовав в проекте «Активный гражданин». Создатели лучшего образа Москвы в фильмах получат 50 млн за первое место, 30 и 20 — за второе и третье.
Призы создателям картин вручит Сергей Собянин на 39-м Московском международном кинофестивале.
Приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» учреждён 23 июня 2016 года.
Образ города должен быть значимой частью сюжета и изобразительного ряда. У картины должно быть прокатное удостоверение, выданное после 10 января 2012 года. Фильм может быть как отечественного, так и западного производства.
Список фильмов-претендентов определит конкурсная комиссия 24 марта на Московском культурного форуме в Манеже. В состав жюри вошли режиссёры Андрей Кончаловский и Станислав Говорухин, продюсеры Сергей Сельянов и Игорь Угольников, директор сети кинотеатров «Пионер» Мэри Назари, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, главный редактор «Афиши» Екатерина Дементьева, ректор ВГИКа Владимир Малышев и другие.
Победителей выберут москвичи, проголосовав в проекте «Активный гражданин». Создатели лучшего образа Москвы в фильмах получат 50 млн за первое место, 30 и 20 — за второе и третье.
Призы создателям картин вручит Сергей Собянин на 39-м Московском международном кинофестивале.
Приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» учреждён 23 июня 2016 года.