ОРЕАНДА-НОВОСТИ Приём заявок на приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» завершится 15 марта. На конкурс принимаются художественные и документальные фильмы, сериалы и мультфильмы, снятые в столице.

Образ города должен быть значимой частью сюжета и изобразительного ряда. У картины должно быть прокатное удостоверение, выданное после 10 января 2012 года. Фильм может быть как отечественного, так и западного производства.

Список фильмов-претендентов определит конкурсная комиссия 24 марта на Московском культурного форуме в Манеже. В состав жюри вошли режиссёры Андрей Кончаловский и Станислав Говорухин, продюсеры Сергей Сельянов и Игорь Угольников, директор сети кинотеатров «Пионер» Мэри Назари, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, главный редактор «Афиши» Екатерина Дементьева, ректор ВГИКа Владимир Малышев и другие.

Победителей выберут москвичи, проголосовав в проекте «Активный гражданин». Создатели лучшего образа Москвы в фильмах получат 50 млн за первое место, 30 и 20 — за второе и третье.

Призы создателям картин вручит Сергей Собянин на 39-м Московском международном кинофестивале.

Приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» учреждён 23 июня 2016 года.