ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице стартовало командное соревнование в рамках фотоконкурса "Планета Москва". Его участниками стали более 270 фотографов, которые объединились в три полка. Состязание состоит из пяти раундов: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Архитектурная фотография", "Пейзаж", "Динамика мегаполиса" и "Москва юбилейная".

Первый раунд — "Москва и москвичи. Комфортный город" — продлится до 14 мая. На нем главный объект съемки — люди. При этом фиксация любых достижений города, направленных на повышение комфорта, формирование удобной среды для жителей, считается преимуществом.

Северному полку необходимо сделать снимки по заданиям "Москва велосипедная", "Музыкальная столица" и "Повседневный город". Западный полк отразит в фотографиях темы "Дети в городе", "Цветочная столица" и "Москва спортивная". Восточному полку достались задания "Туристическая Москва", "Влюбленный город" и "Никто не забыт, и ничто не забыто".

Также командам предстоит подготовить фотопроект "К юбилею любимого города". Основное требование — он должен отражать важную и социально значимую тему развития столицы. Проект-победитель выберут пользователи "Активного гражданина".

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина, лучшие работы участников конкурса покажут на традиционной фотовыставке, приуроченной к празднованию юбилея Москвы, которая состоится в августе — сентябре 2017 года.