В Москве проходит смотр проектов для поддержки "Фондом кино"
21.07.2017, 15:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве проходит защита 57 проектов от 53 компаний, претендующих на финансовую поддержку Фонда кино. Среди них - триллеры, комедии, фантастические, приключенческие и исторические ленты.
В частности, был презентован фильм «Севастополь 1942», где в главных ролях могут появиться Сергей Гармаш, Константин Хабенский и Евгения Добровольская. Предварительный бюджет картины - 400 млн рублей, уже начата рекламная кампания ленты и создана краудфантинговая платформа. Фактура для фильма собиралась по архивам, музеям и мемуарам героев, которые обороняли Севастополь. Режиссёром ленту «Севастополь 1942» будет Кирилл Плетнёв, режиссёрским дебютом которого стал фильм «Жги!», входивший в конкурс «Кинотавра».
В числе исторических картин - фильм «Большая земля» о партизане Николае Киселёве, спасшем в годы Великой Отечественной войны около 200 евреев. Главную роль в фильме исполнит Сергей Безруков.
«Любую историю можно рассказать в двух-трёх словах и она либо заденет за живое, либо нет. Это очень человеческая история, которая цепляет каждого. Сценарий потрясающий, он не отпускает ни на секунду, - рассказал актёр. - Самое сложное - психологически выдержать. То, что там внутри, - это очень больно. Для меня, конечно, большая честь играть Николая Киселёва».
Николай Киселёв - уроженец Башкирии, в начале Великой Отечественной войны он добровольцем ушёл на фронт, участвовал в битве под Вязьмой, в оборонительных боях за Москву, попал в плен, бежал и оказался на территории Западной Белоруссии. Киселёв стал членом партизанского отряда «Месть», под защитой которого были бежавшие от оккупантов жители местечка Долгиново. В августе 1942 года партизан вместе с группой бойцов решился вывести мирных жителей из зоны оккупации. Этот поход длился почти три месяца, в итоге были спасены две сотни жизней.
В рамках питчингов также была представлена лента о суперагенте с рабочим названием «Герой». В картине уже согласились сниматься Владимир Машков, который исполнит главную роль, а также Светлана Ходченкова и Павел Прилучный. Создатель ленты - студия «Карго» - просит у Фонда кино 60 млн. рублей, общий же бюджет фильма, включая производство и прокат, составит 330 млн. рублей. В качестве ориентира по качеству продукта авторы фильма выбрали фильмы о Джеймсе Бонде, но заявляют, что их герой - не копия агента 007. К работе планируется привлечь иностранных каскадёров. Большая часть съёмок пройдёт в Калининграде, где уже найден инвестор для фильма.
Режиссёр Алексей Учитель планирует снять фильм о последних днях и смерти Виктора Цоя. Примечательно, что в ленте не будет актёра, исполняющего роль певца. «На мой взгляд, потенциал фильма о Цое не меньше, чем у фильма «Высоцкий». Единственное, я хочу сделать эту картину без актёра, который играет Цоя», - сказал Алексей Учитель. Общий бюджет фильма - 150 млн рублей. Кинокомпания просит у Фонда кино 90 млн рублей, в том числе 60 млн рублей - на безвозвозвратной основе.
В числе комедийных проектов - «Лицо» Николая Досталя по сценарию Геннадия Хазанова, продолжение картины «Жених», комедийный проект Николая Фонменко «Секрет» и романтическая комедия Андрея Силкина «Танцующий лес».
Автором идеи и сценаристом комедии «Лицо» Николая Досталя выступит сатирик Геннадий Хазанов Николай Досталь. Бюджет ленты составит 220 млн. рублей, в ней пойдёт речь об артисте-пародисте. Главную роль сыграет Дмитрий Грачёв, известный по выступлениям в КВН.
Продюсер и актёр Сергей Светлаков представил на суд экспертов проект второй части фильма «Жених», съёмки которой будут проходить за рубежом. «Мы презентуем проект «Жених-2. На Берлин!». Основное действие происходит в Берлине, и мы планируем отснять какую-то часть в Праге или в Калининграде. Кроме того, в нашем проекте будет будет задействована голливудская звезда», - рассказал Сергей Светлаков. По его словам, продюсеры рассматривают кандидатуру Дольфа Лундгрена, который удачно подойдёт на роль отца главного героя - немца. Исполнители других ролей останутся прежними.
Музыкант и продюсер Николай Фоменко презентовал комедийный кинопроект «Секрет», режиссёром которого выступит Георгий Константинопольский. «Хотим попросить поддержку в связи с тем, что нам кажется, что у нас может получиться, мы парни с юмором, - сказал Фоменко. - Это будет фильм смешной, пародийный, высокотехнологичный и очень быстрый». Говоря о музыке, Николай Фоменко рассказал, что в фильме будут использоваться не только композиции легендарной группы «Секрет», а саундтрек к фильму напомнит «Aross the Universe».
В свою очередь, режиссёр Андрей Силкин рассказал о проекте «Танцующий лес» - романтической комедии для взрослых с «элементами хореографии». По сюжету, главная героиня домработница Агния мечтает встретить завидного жениха и принимает решение позаимствовать платье у хозяйки дома, где она работает. После этого она встречает своего принца. Девушке предстоит сделать непростое признание, пару ждут удивительные приключения во времени и пространстве.
Кроме того, в рамках защиты было представлено несколько триллеров, в том числе «Гипноз» Валерия Тодоровского и лента «Тварь» с Владимиром Вдовиченковым и Еленой Лядовой в главных ролях.
В основу сюжета ленты Валерия Тодоровского легла история гипнотизера Владимира Райкова, которого режиссер знал лично. «Мой интерес здесь - мощная человеческая история, психологический триллер», - признался Валерий Тодоровский, отметив, что осознает сложности такого жанра в отечественном прокате. «Это компактный, клаустрофобический фильм, который надо снимать зимой. Безусловно, мне понадобится какой-то очень большой артист на роль этого гипнотизера. Я не могу сейчас его назвать, но я буду искать какую-то личность, звезду, «глыбу», - сказал автор ленты.
Режиссёром мистического триллера с элементами фильма ужасов «Тварь» выступит Ольга Бердецкая, а главные роли сыграют актёры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Съёмки картины начнутся в октябре 2017 года, релиз запланирован на осень 2018 года.
«За референсы фильма мы брали «Приют», «Мама», «Шестое чувство». Это, скорее, мистический триллер с элементами хоррора, что позволит расширить аудиторию», - рассказала режиссёр картины Ольга Бердецкая.
Кроме того, были представлены ещё два проекта в жанре ужасов – «Озеро мёртвых», «Русалка» и «Вернувшийся». Последний рассказывает о молодой паре, потерявшей ребенка. После трагедии родители создают голограмму ребёнка, которая, по сюжету, превращается в злобного монстра.
Среди представленных кинопроектов - фильм Елены Хазановой о пропавшей чемпионке мира по фридайвингу Наталье Молчановой, фантастическая лента режиссёра-дебютанта Никиты Аргунова «Кома» с Риналем Мухаметовым, Алексем Серебряковым и Любовью Аксеновой в главных ролях, экранизация книги «Сокровища Валькирии» писателя Сергея Алексеева, режиссёром которой выступит Алексей Мурадов и другие фильмы.
В числе анимационных проектов - «Большое путешествие» о приключениях бурого медведя Мик-Мика и зайца Оскара на пути в Китай, «Телефоны» с бюджетом 600 млн. рублей, полнометражный мультфильм по мотивам сериала «Тима и Тома» - «Супер Тома» и «Фиксики – 2».
В частности, был презентован фильм «Севастополь 1942», где в главных ролях могут появиться Сергей Гармаш, Константин Хабенский и Евгения Добровольская. Предварительный бюджет картины - 400 млн рублей, уже начата рекламная кампания ленты и создана краудфантинговая платформа. Фактура для фильма собиралась по архивам, музеям и мемуарам героев, которые обороняли Севастополь. Режиссёром ленту «Севастополь 1942» будет Кирилл Плетнёв, режиссёрским дебютом которого стал фильм «Жги!», входивший в конкурс «Кинотавра».
В числе исторических картин - фильм «Большая земля» о партизане Николае Киселёве, спасшем в годы Великой Отечественной войны около 200 евреев. Главную роль в фильме исполнит Сергей Безруков.
«Любую историю можно рассказать в двух-трёх словах и она либо заденет за живое, либо нет. Это очень человеческая история, которая цепляет каждого. Сценарий потрясающий, он не отпускает ни на секунду, - рассказал актёр. - Самое сложное - психологически выдержать. То, что там внутри, - это очень больно. Для меня, конечно, большая честь играть Николая Киселёва».
Николай Киселёв - уроженец Башкирии, в начале Великой Отечественной войны он добровольцем ушёл на фронт, участвовал в битве под Вязьмой, в оборонительных боях за Москву, попал в плен, бежал и оказался на территории Западной Белоруссии. Киселёв стал членом партизанского отряда «Месть», под защитой которого были бежавшие от оккупантов жители местечка Долгиново. В августе 1942 года партизан вместе с группой бойцов решился вывести мирных жителей из зоны оккупации. Этот поход длился почти три месяца, в итоге были спасены две сотни жизней.
В рамках питчингов также была представлена лента о суперагенте с рабочим названием «Герой». В картине уже согласились сниматься Владимир Машков, который исполнит главную роль, а также Светлана Ходченкова и Павел Прилучный. Создатель ленты - студия «Карго» - просит у Фонда кино 60 млн. рублей, общий же бюджет фильма, включая производство и прокат, составит 330 млн. рублей. В качестве ориентира по качеству продукта авторы фильма выбрали фильмы о Джеймсе Бонде, но заявляют, что их герой - не копия агента 007. К работе планируется привлечь иностранных каскадёров. Большая часть съёмок пройдёт в Калининграде, где уже найден инвестор для фильма.
Режиссёр Алексей Учитель планирует снять фильм о последних днях и смерти Виктора Цоя. Примечательно, что в ленте не будет актёра, исполняющего роль певца. «На мой взгляд, потенциал фильма о Цое не меньше, чем у фильма «Высоцкий». Единственное, я хочу сделать эту картину без актёра, который играет Цоя», - сказал Алексей Учитель. Общий бюджет фильма - 150 млн рублей. Кинокомпания просит у Фонда кино 90 млн рублей, в том числе 60 млн рублей - на безвозвозвратной основе.
В числе комедийных проектов - «Лицо» Николая Досталя по сценарию Геннадия Хазанова, продолжение картины «Жених», комедийный проект Николая Фонменко «Секрет» и романтическая комедия Андрея Силкина «Танцующий лес».
Автором идеи и сценаристом комедии «Лицо» Николая Досталя выступит сатирик Геннадий Хазанов Николай Досталь. Бюджет ленты составит 220 млн. рублей, в ней пойдёт речь об артисте-пародисте. Главную роль сыграет Дмитрий Грачёв, известный по выступлениям в КВН.
Продюсер и актёр Сергей Светлаков представил на суд экспертов проект второй части фильма «Жених», съёмки которой будут проходить за рубежом. «Мы презентуем проект «Жених-2. На Берлин!». Основное действие происходит в Берлине, и мы планируем отснять какую-то часть в Праге или в Калининграде. Кроме того, в нашем проекте будет будет задействована голливудская звезда», - рассказал Сергей Светлаков. По его словам, продюсеры рассматривают кандидатуру Дольфа Лундгрена, который удачно подойдёт на роль отца главного героя - немца. Исполнители других ролей останутся прежними.
Музыкант и продюсер Николай Фоменко презентовал комедийный кинопроект «Секрет», режиссёром которого выступит Георгий Константинопольский. «Хотим попросить поддержку в связи с тем, что нам кажется, что у нас может получиться, мы парни с юмором, - сказал Фоменко. - Это будет фильм смешной, пародийный, высокотехнологичный и очень быстрый». Говоря о музыке, Николай Фоменко рассказал, что в фильме будут использоваться не только композиции легендарной группы «Секрет», а саундтрек к фильму напомнит «Aross the Universe».
В свою очередь, режиссёр Андрей Силкин рассказал о проекте «Танцующий лес» - романтической комедии для взрослых с «элементами хореографии». По сюжету, главная героиня домработница Агния мечтает встретить завидного жениха и принимает решение позаимствовать платье у хозяйки дома, где она работает. После этого она встречает своего принца. Девушке предстоит сделать непростое признание, пару ждут удивительные приключения во времени и пространстве.
Кроме того, в рамках защиты было представлено несколько триллеров, в том числе «Гипноз» Валерия Тодоровского и лента «Тварь» с Владимиром Вдовиченковым и Еленой Лядовой в главных ролях.
В основу сюжета ленты Валерия Тодоровского легла история гипнотизера Владимира Райкова, которого режиссер знал лично. «Мой интерес здесь - мощная человеческая история, психологический триллер», - признался Валерий Тодоровский, отметив, что осознает сложности такого жанра в отечественном прокате. «Это компактный, клаустрофобический фильм, который надо снимать зимой. Безусловно, мне понадобится какой-то очень большой артист на роль этого гипнотизера. Я не могу сейчас его назвать, но я буду искать какую-то личность, звезду, «глыбу», - сказал автор ленты.
Режиссёром мистического триллера с элементами фильма ужасов «Тварь» выступит Ольга Бердецкая, а главные роли сыграют актёры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Съёмки картины начнутся в октябре 2017 года, релиз запланирован на осень 2018 года.
«За референсы фильма мы брали «Приют», «Мама», «Шестое чувство». Это, скорее, мистический триллер с элементами хоррора, что позволит расширить аудиторию», - рассказала режиссёр картины Ольга Бердецкая.
Кроме того, были представлены ещё два проекта в жанре ужасов – «Озеро мёртвых», «Русалка» и «Вернувшийся». Последний рассказывает о молодой паре, потерявшей ребенка. После трагедии родители создают голограмму ребёнка, которая, по сюжету, превращается в злобного монстра.
Среди представленных кинопроектов - фильм Елены Хазановой о пропавшей чемпионке мира по фридайвингу Наталье Молчановой, фантастическая лента режиссёра-дебютанта Никиты Аргунова «Кома» с Риналем Мухаметовым, Алексем Серебряковым и Любовью Аксеновой в главных ролях, экранизация книги «Сокровища Валькирии» писателя Сергея Алексеева, режиссёром которой выступит Алексей Мурадов и другие фильмы.
В числе анимационных проектов - «Большое путешествие» о приключениях бурого медведя Мик-Мика и зайца Оскара на пути в Китай, «Телефоны» с бюджетом 600 млн. рублей, полнометражный мультфильм по мотивам сериала «Тима и Тома» - «Супер Тома» и «Фиксики – 2».
Источник: http://mkrf.ru