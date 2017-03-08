ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка "Лицом к будущему. Искусство Европы 1945-1968", рассказывающая об эволюции послевоенного искусства на примере работ Пабло Пикассо, Марка Шагала, Люсьена Фрейда, Вадима Сидура и других художников, проходит в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина.

В экспозицию вошли около 200 работ художников из России и 18 стран Западной и Восточной Европы. Полотна рассказывают о том, как посттравматический синдром середины XX века был пережит и отражён в концептуалистов, сюрреалистов, "сдержанных" соцреалистов и других. Это не только живописные произведения, но и скульптура, инсталляции, плакаты, видео- и фотодокументация перформансов.

"Работа над выставкой шла 3,5 года, в ней принимают участие 50 музеев и частных собраний. В экспозиции имена классиков мирового искусства соседствуют с не столь известными именами. Наша задача - показать, насколько они были едины в своих мыслях и попытках разрешить вопросы, которыми задавались", — сказала на пресс-показе директор ГМИИ Марина Лошак.

Среди экспонатов — полотно Л.Фрейда "Отражение с двумя детьми (автопортрет)", эскиз Пабло Пикассо ("Человек с ягнёнком"), работа Элия Белютина "Три месяца после войны". С ними соседствуют "Ноктюрн" Марка Шагала и "Сталинград" Ханса Рихтера. Несколько работ на выставке предназначены для слепых и слабовидящих людей. Среди них — тактильный макет картины "Голубь" П.Пикассо.