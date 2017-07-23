ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 1000 человек претендуют на победу в любительской номинации "Цветники на окружных площадках" Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна. Это участники, которые в субботу на одной из десяти площадок фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" создали свои композиции из растений.

Побороться за победу в любительской номинации могли все желающие: необходимые инструменты и цветы участникам предоставили на месте.