В Москве прошла масштабная акция, посвящённая Дню России
После того как самый большой Российский флаг площадью 1014 квадратных метров был развернут у подножья Монумента Победы, все участники акции смогли ознакомится с экспонатами выставки, посвященной местной противовоздушной обороне столицы и пожарной охране города Москвы.
Посетители познакомились с уникальными экспонатами времен Великой Отечественной войны - экспозицией военной и пожарно-спасательной техники, а также инженерных сооружений, являющихся яркими образцами местной противовоздушной обороны тех времен.
Гости мероприятия узнали об особенностях работы пожарного и спасателя, истории развития и становления противопожарной службы России. Для юных гостей была проведена познавательная экскурсия, на которой ребята смогли узнать много нового и интересного об обеспечении безопасности жителей города, как в годы Великой Отечественной войны, так и на современном этапе становления МЧС России.