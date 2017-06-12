ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в честь празднования Дня России на Поклонной горе у Центрального музея Великой Отечественной войны, курсантами Академии Государственной противопожарной службы МЧС России был развёрнут самый большой в мире государственный флаг Российской Федерации, а в самом музее прошла выставка, посвященная 85-й годовщине со дня образования гражданской обороны страны.

После того как самый большой Российский флаг площадью 1014 квадратных метров был развернут у подножья Монумента Победы, все участники акции смогли ознакомится с экспонатами выставки, посвященной местной противовоздушной обороне столицы и пожарной охране города Москвы.

Посетители познакомились с уникальными экспонатами времен Великой Отечественной войны - экспозицией военной и пожарно-спасательной техники, а также инженерных сооружений, являющихся яркими образцами местной противовоздушной обороны тех времен.

Гости мероприятия узнали об особенностях работы пожарного и спасателя, истории развития и становления противопожарной службы России. Для юных гостей была проведена познавательная экскурсия, на которой ребята смогли узнать много нового и интересного об обеспечении безопасности жителей города, как в годы Великой Отечественной войны, так и на современном этапе становления МЧС России.