В Москве прошли Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу
15.04.2017, 21:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице впервые прошли Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу среди корпоративных клубов Rock'n'Roll & Co. В них приняли участие порядка 300 спортсменов из 14 городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Краснодар, Красноярск, Курск, Орёл, Самара, Тверь, Кострома, Тюмень, Воронеж, Нижний Новгород и Пермь.
В личных соревнованиях в дисциплине "А класс-микст" (мальчики и девочки) победителями стали Вероника Апарина и Андрей Никитин из Санкт-Петербурга, а в дисциплине "В класс-микст" (мальчики и девочки) лучшими признаны Максим Заболотский и Елизавета Кабанова из Орла.
Оксана Павленко и Дмитрий Самольянов из Краснодара одержали победу в дисциплине "В класс-микст" (мужчины и женщины). А среди юниоров и юниорок в дисциплине "В класс-микст" лучшими стали Кристина Малова и Николай Соколов из Нижнего Новгорода.
Две команды из Краснодара одержали победу в двух дисциплинах. Лучшими в дисциплине "В класс-микст" (юноши и девушки) назвали Олега Поляковича и Майю Чернову, а в дисциплине "Е класс-микст" (юноши и девушки) - Максима Бурыку и Екатерину Гайворонскую.
В командных соревнованиях в дисциплине "Формейшн микст" лучшими среди юниоров и юниорок стали участники из Нижнего Новгорода, в дисциплине "Формейшн" (девушки) - команда из Костромы, в дисциплине "Формейшн" (женщины) - команда из Краснодара.
Оценивали участников соревнований заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе, почетный президент Союза танцевального спорта России народный художник России Валентин Юдашкин, композитор и певец Дмитрий Маликов.
Победителей и призеров соревнований наградили прославленные спортсмены и деятели культуры.
"В России мы проводим множество соревнований самого высокого уровня, но сегодняшнее мероприятие по-настоящему уникальное. Уверен, что эти соревнования станут традиционными и будут проводиться ежегодно", - сказал Министр спорта Павел Колобков.
В личных соревнованиях в дисциплине "А класс-микст" (мальчики и девочки) победителями стали Вероника Апарина и Андрей Никитин из Санкт-Петербурга, а в дисциплине "В класс-микст" (мальчики и девочки) лучшими признаны Максим Заболотский и Елизавета Кабанова из Орла.
Оксана Павленко и Дмитрий Самольянов из Краснодара одержали победу в дисциплине "В класс-микст" (мужчины и женщины). А среди юниоров и юниорок в дисциплине "В класс-микст" лучшими стали Кристина Малова и Николай Соколов из Нижнего Новгорода.
Две команды из Краснодара одержали победу в двух дисциплинах. Лучшими в дисциплине "В класс-микст" (юноши и девушки) назвали Олега Поляковича и Майю Чернову, а в дисциплине "Е класс-микст" (юноши и девушки) - Максима Бурыку и Екатерину Гайворонскую.
В командных соревнованиях в дисциплине "Формейшн микст" лучшими среди юниоров и юниорок стали участники из Нижнего Новгорода, в дисциплине "Формейшн" (девушки) - команда из Костромы, в дисциплине "Формейшн" (женщины) - команда из Краснодара.
Оценивали участников соревнований заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе, почетный президент Союза танцевального спорта России народный художник России Валентин Юдашкин, композитор и певец Дмитрий Маликов.
Победителей и призеров соревнований наградили прославленные спортсмены и деятели культуры.
"В России мы проводим множество соревнований самого высокого уровня, но сегодняшнее мероприятие по-настоящему уникальное. Уверен, что эти соревнования станут традиционными и будут проводиться ежегодно", - сказал Министр спорта Павел Колобков.