В Москве простились с Алексеем Баталовым
19.06.2017, 16:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В московском Доме кино прошла церемония прощания с актером и режиссёром Алексеем Баталовым. Проводить в последний путь знаменитого артиста пришли несколько тысяч москвичей, бывшие студенты Алексея Баталова, у которых он преподавал актерское мастерство во ВГИКе, известные мастера отечественного кино. Среди них - режиссеры Алексей Учитель, Владимир Фокин, Владимир Меньшов, Вера Токарева, мультипликатор Юрий Норштейн, актеры Николай Бурляев, Игорь Золотовицкий, Михаил Ножкин и другие.
«Смерть Алексея Владимировича - невосполнимая утрата для всей российской культуры», - сказал выступая на гражданской панихиде заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин. Он также выразил соболезнования родным и близким актера от имени Министра культуры РФ Владимира Мединского.
Алексей Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни после продолжительной болезни.
«Смерть Алексея Владимировича - невосполнимая утрата для всей российской культуры», - сказал выступая на гражданской панихиде заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин. Он также выразил соболезнования родным и близким актера от имени Министра культуры РФ Владимира Мединского.
Алексей Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни после продолжительной болезни.