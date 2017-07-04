В Москве проведут более 60 бесплатных открытых уроков рисования
04.07.2017, 10:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В следующую субботу, 15 июля, в столице пройдёт первая городская акция «Московский пленэр». 63 городских культурных центра проведут бесплатные открытые уроки рисования. Принять в них участие смогут более тысячи человек.
Темой летнего открытого пленэра станет творчество русского художника Ивана Айвазовского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
В течение дня участники пленэра под руководством художников будут на свежем воздухе создавать картины на водную тематику карандашом, гуашью, акварелью и даже песком. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте.
Регистрироваться на «Московский пленэр» не нужно. Достаточно выбрать площадку, прийти и начать рисовать. Присоединиться к акции смогут участники с любым уровнем подготовки.
Подробный список всех мастер-классов можно найти на портале Дирекции по развитию культурных центров или на сайте ближайшего культцентра.
Иван Айвазовский (1817–1900) - всемирно известный русский художник-маринист. Выставка его картин, которая проходила в прошлом году в Третьяковской галерее, пользовалась огромной популярностью.
Акция «Московский пленэр» проходит в рамках программы городского летнего отдыха «КультЛето». В течение трёх месяцев дети и подростки смогут играть на свежем воздухе под присмотром педагогов, проводить научные эксперименты и снимать собственные фильмы, не выезжая за пределы столицы.
Темой летнего открытого пленэра станет творчество русского художника Ивана Айвазовского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
В течение дня участники пленэра под руководством художников будут на свежем воздухе создавать картины на водную тематику карандашом, гуашью, акварелью и даже песком. Мольберты, холсты, краски и фартуки бесплатно выдадут на месте.
Регистрироваться на «Московский пленэр» не нужно. Достаточно выбрать площадку, прийти и начать рисовать. Присоединиться к акции смогут участники с любым уровнем подготовки.
Подробный список всех мастер-классов можно найти на портале Дирекции по развитию культурных центров или на сайте ближайшего культцентра.
Иван Айвазовский (1817–1900) - всемирно известный русский художник-маринист. Выставка его картин, которая проходила в прошлом году в Третьяковской галерее, пользовалась огромной популярностью.
Акция «Московский пленэр» проходит в рамках программы городского летнего отдыха «КультЛето». В течение трёх месяцев дети и подростки смогут играть на свежем воздухе под присмотром педагогов, проводить научные эксперименты и снимать собственные фильмы, не выезжая за пределы столицы.
Источник: http://sport.mos.ru