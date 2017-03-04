В Москве пройдёт День Греции
04.03.2017, 12:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ День греческой культуры пройдёт в Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах 4 марта. Его отпразднуют во время детского фестиваля национальных культур «Мой дом - Москва».
Национальный коллектив Греческого культурного центра покажет театрально-танцевальную постановку «Вдоль по морю, морю синему». А воспитанники «Студии юного творчества» представят спектакль «Розовый бантик» по пьесе Ксении Степанычевой. Они создавались специально к перекрёстному году России и Греции в 2016 году.
Театральная мастерская пригласит на интерактивный занятие «Басни Эзопа». Работы детей гости увидят на выставке «Мифы и легенды Древней Греции», подготовленной арт-студией «Рисовалки» при московском лицее № 1525 «Красносельский».
Праздник начнётся в 16:00.
Московский детский фестиваль национальных культур народов России «Мой дом — Москва» стартовал в сентябре 2016 года по инициативе национальных общественных объединений и был посвящён 75-летию битвы под Москвой. Его площадкой стал Московский дворец пионеров. Фестиваль призван показать многообразие и красоту творчества народов мира, приобщить детей и молодёжь к культурному наследию и развивать межкультурный диалог. Организаторами выступили столичный Департамент национальной политики и межрегиональных связей и Департамент образования.
Национальный коллектив Греческого культурного центра покажет театрально-танцевальную постановку «Вдоль по морю, морю синему». А воспитанники «Студии юного творчества» представят спектакль «Розовый бантик» по пьесе Ксении Степанычевой. Они создавались специально к перекрёстному году России и Греции в 2016 году.
Театральная мастерская пригласит на интерактивный занятие «Басни Эзопа». Работы детей гости увидят на выставке «Мифы и легенды Древней Греции», подготовленной арт-студией «Рисовалки» при московском лицее № 1525 «Красносельский».
Праздник начнётся в 16:00.
Московский детский фестиваль национальных культур народов России «Мой дом — Москва» стартовал в сентябре 2016 года по инициативе национальных общественных объединений и был посвящён 75-летию битвы под Москвой. Его площадкой стал Московский дворец пионеров. Фестиваль призван показать многообразие и красоту творчества народов мира, приобщить детей и молодёжь к культурному наследию и развивать межкультурный диалог. Организаторами выступили столичный Департамент национальной политики и межрегиональных связей и Департамент образования.