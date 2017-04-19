В Москве пройдёт I городской фестиваль "Дни авангарда"
19.04.2017, 11:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первый городской фестиваль «Дни авангарда» пройдет в столице с 21 по 23 апреля. Москвичи смогут побывать на дневных и ночных экскурсиях, лекциях, мастер-классах, концертах и спектаклях.
«10 революций» — тема фестиваля. Она посвящена переворотам в разных областях культуры, произошедшим в первые десятилетия советской власти. Мероприятия пройдут в знаковых сооружениях эпохи авангарда — Доме-коммуне Наркомфина, Культурном центре ЗИЛ, бывшем хлебозаводе № 9, Хавско-Шаболовском жилом комплексе и других.
Откроется фестиваль карнавалом во Дворце культуры ЗИЛа. Зимний сад и лестница в парк станут сценой для танцевальных импровизаций, навеянных 1920-ми годами. В живом исполнении прозвучат произведения Александра Мосолова, а также пройдет показ мод в стиле эпохи нэпа.
«10 революций» — тема фестиваля. Она посвящена переворотам в разных областях культуры, произошедшим в первые десятилетия советской власти. Мероприятия пройдут в знаковых сооружениях эпохи авангарда — Доме-коммуне Наркомфина, Культурном центре ЗИЛ, бывшем хлебозаводе № 9, Хавско-Шаболовском жилом комплексе и других.
Откроется фестиваль карнавалом во Дворце культуры ЗИЛа. Зимний сад и лестница в парк станут сценой для танцевальных импровизаций, навеянных 1920-ми годами. В живом исполнении прозвучат произведения Александра Мосолова, а также пройдет показ мод в стиле эпохи нэпа.