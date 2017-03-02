В Москве пройдёт Всероссийский фестиваль сыра
02.03.2017, 11:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 3, 4 и 5 марта – в галерее «Модный сезон» в Театральном проезде в Москве пройдёт Всероссийский фестиваль сыра. В нём примут участие 30 ведущих сыроварен страны. В том числе из Липецкой области.
"Нам было очень приятно получить приглашение в Москву в числе лучших компаний России. Мы будем представлять самую маленькую на фестивале сыродельню, но ведущую в стране не по масштабам производства, а по качеству сыра, сделанного из натурального молока ручной дойки", - рассказал руководитель кооператива «Сыр-бор Масловка» Владимир Борев из Данковского района. По словам Борева, в Москве он представит все 20 сортов французского сыра, производимого сегодня в Масловке. И надеется получить признание у ценителей сырных деликатесов. Тем более, что в те же дни и в том же месте пройдёт винный фестиваль.
В отличие от подавляющего большинства российских товаропроизводителей сырной продукции в Данковском районе не сыроварня, а сыродельня. То есть, «Сыр-бор Масловка» не варит сыр, а готовит его по старинной французской «сырой» технологии без термической обработки сырья. Это гораздо более длительный и затратный процесс. Однако он позволяет получить не просто твёрдую молочную продукцию, а деликатес, который способны оценить разве что гурманы. Чтобы привлечь внимание гостей Всероссийского фестиваля, липецкие сыроделы везут свою продукцию в Москву в специальной упаковке с запоминающейся символикой. Это изображения Эйфелевой башни в Париже и Шуховской башни в Данковском районе.
"Нам было очень приятно получить приглашение в Москву в числе лучших компаний России. Мы будем представлять самую маленькую на фестивале сыродельню, но ведущую в стране не по масштабам производства, а по качеству сыра, сделанного из натурального молока ручной дойки", - рассказал руководитель кооператива «Сыр-бор Масловка» Владимир Борев из Данковского района. По словам Борева, в Москве он представит все 20 сортов французского сыра, производимого сегодня в Масловке. И надеется получить признание у ценителей сырных деликатесов. Тем более, что в те же дни и в том же месте пройдёт винный фестиваль.
В отличие от подавляющего большинства российских товаропроизводителей сырной продукции в Данковском районе не сыроварня, а сыродельня. То есть, «Сыр-бор Масловка» не варит сыр, а готовит его по старинной французской «сырой» технологии без термической обработки сырья. Это гораздо более длительный и затратный процесс. Однако он позволяет получить не просто твёрдую молочную продукцию, а деликатес, который способны оценить разве что гурманы. Чтобы привлечь внимание гостей Всероссийского фестиваля, липецкие сыроделы везут свою продукцию в Москву в специальной упаковке с запоминающейся символикой. Это изображения Эйфелевой башни в Париже и Шуховской башни в Данковском районе.