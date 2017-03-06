В Москве пройдёт XIII Международный конкурс артистов балета и хореографов
06.03.2017, 13:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 10 по 20 июня 2017 года в Москве на сцене Большого театра России пройдёт XIII Международный конкурс артистов балета и хореографов.
Один из самых представительных балетных смотров мира проводится в год 90-летнего юбилея выдающегося хореографа современности, бессменного председателя и художественного руководителя конкурса Юрия Николаевича Григоровича. Международный конкурс артистов балета и хореографов-2017 предваряет «Год Русского балета и 200-летия Мариуса Петипа».
Жюри формируется из ведущих российских и зарубежных деятелей в области хореографического искусства, солистов русского и мирового балета, руководителей крупнейших театральных трупп мира, авторитетных хореографов, педагогов, театральных критиков, видных деятелей хореографии.
Конкурс проводится в двух возрастных группах: младшая и старшая. Главная премия, Grand Prix составляет 100 тыс. долларов. Также победитель получит золотую медаль и звание лауреата.
Также в рамках масштабного творческого состязания будут проводиться встречи, семинары, мастер-классы и выставки; в качестве почётных гостей приедут известные деятели мирового искусства хореографии из многих стран мира, а также представители российских и зарубежных СМИ.
У истоков создания московского балетного конкурса стояли такие легенды русского искусства, как Галина Уланова – председатель жюри, Игорь Моисеев возглавлявший Оргкомитет первого конкурса, Ольга Лепешинская – председатель Оргкомитета многих последующих конкурсов. А со второго конкурса 1973 года и по настоящее время бессменным председателем жюри и его Художественным руководителем является великий хореограф современности - народный артист СССР, выдающийся русский хореограф, воспитанник Петербургской школы русского классического балета Юрий Григорович, который осуществлял свои постановки и на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета.
Один из самых представительных балетных смотров мира проводится в год 90-летнего юбилея выдающегося хореографа современности, бессменного председателя и художественного руководителя конкурса Юрия Николаевича Григоровича. Международный конкурс артистов балета и хореографов-2017 предваряет «Год Русского балета и 200-летия Мариуса Петипа».
Жюри формируется из ведущих российских и зарубежных деятелей в области хореографического искусства, солистов русского и мирового балета, руководителей крупнейших театральных трупп мира, авторитетных хореографов, педагогов, театральных критиков, видных деятелей хореографии.
Конкурс проводится в двух возрастных группах: младшая и старшая. Главная премия, Grand Prix составляет 100 тыс. долларов. Также победитель получит золотую медаль и звание лауреата.
Также в рамках масштабного творческого состязания будут проводиться встречи, семинары, мастер-классы и выставки; в качестве почётных гостей приедут известные деятели мирового искусства хореографии из многих стран мира, а также представители российских и зарубежных СМИ.
У истоков создания московского балетного конкурса стояли такие легенды русского искусства, как Галина Уланова – председатель жюри, Игорь Моисеев возглавлявший Оргкомитет первого конкурса, Ольга Лепешинская – председатель Оргкомитета многих последующих конкурсов. А со второго конкурса 1973 года и по настоящее время бессменным председателем жюри и его Художественным руководителем является великий хореограф современности - народный артист СССР, выдающийся русский хореограф, воспитанник Петербургской школы русского классического балета Юрий Григорович, который осуществлял свои постановки и на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета.