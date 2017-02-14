ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Малой спортивной арене «Лужников» 18 февраля состоится XXXI Международный детский фестиваль танцев на льду. Это самое масштабное мероприятие в стране для любительских коллективов.

В этом году участие в фестивале примут свыше 20 детских и юношеских коллективов — всего более 500 человек. Тренеры вместе со своими подопечными подготовят программы, в которых одновременно могут быть задействованы от 12 до 50 человек.

Участники выступят в трёх возрастных категориях: до 13 лет, до 17 лет и до 23 лет. Победителей выберут в каждой из них, кроме того, участники фестиваля разыграют:

— Гран-при;

— приз за лучшую технику;

— приз за оригинальность постановки;

— приз за лучшую хореографию;

— приз за художественное оформление;

— приз от АНО ЦПСМ «Московский марафон».