ОРЕАНДА-НОВОСТИ На фестивале «Московское лето. Цветочный джем», который стартует 20 июля, будут работать шесть кулинарных школ, каждая — со своей уникальной программой. Гости попробуют разнообразные пирожные и торты, конфеты и засахаренные фрукты, а также множество сортов меда, варенья и мороженого.



В кулинарной школе на Тверской площади опытные шеф-повара научат готовить цветочные сладости, заваривать цветочный чай, делать лимонад, а также мороженое и смузи из того, что можно вырастить в подмосковном саду. Здесь откроют секреты приготовления «яблочной розы», лавандового крем-брюле, пирожных из черемуховой муки, сорбетов из мяты, смородины, клубники и тыквы.



Приготовить вкуснейший десерт можно будет и на Семеновском рынке, где поделятся рецептами приготовления мороженого, сладких сырников, домашних пирогов с фруктами и ягодами, блинчиков с вареньем.



Самых маленьких гостей фестиваля ждут в Камергерском переулке. На мастер-классах они узнают все о самых современных технологиях в кулинарии и научатся готовить конфеты, выпечку, шоколадный брауни без использования муки, яиц, сливочного масла и сахара. Кроме того, на летней сцене состоится шоу, на котором мастера с ходу придумают множество вкусных летних напитков.



На площади Революции дети изучат самый популярный холодный десерт. Здесь проведут интерактивные шоу «Технология производства» и «Криомороженое». Ребята создадут собственную этикетку и в игровой форме разработают бизнес-план для фабрики мороженого.



В Новопушкинском сквере откроют «Сладкую лабораторию». Дети «разбудят» дрожжи, приготовят слоистый коктейль и домики из печенья и сгущенки, порисуют на молоке и сделают лимонадный фонтан. На мастер-классе «Шоколадная фабрика» они научатся готовить шоколадный пластилин и отливать маленькие скульптуры из этого лакомства.



На «Литературной кухне» на Старом Арбате будут делать любимое крыжовенное варенье Александра Пушкина, любимое клубничное варенье Ивана Тургенева и земляничное варенье по рецепту семейной «Поваренной книги» Льва Толстого.