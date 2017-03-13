В Москве пройдёт фестиваль "РобоФест-2017"
13.03.2017, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15-17 марта в Москве пройдёт «РобоФест-2017» – один из крупнейших в мире фестивалей робототехники.
«РобоФест» – Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.
Фестиваль является национальным финалом международных робототехнических состязаний FIRST и ELROB и ключевым событием программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», которая реализуется с осени 2008 года Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив.
В этом году в соревнованиях фестиваля примут участие 6000 юных робототехников в составе 1500 школьных и студенческих команд, которые были отобраны по результатам региональных и окружных соревнований. Победители фестиваля примут участие в международных роботехнических соревнованиях в Европе и США.
«РобоФест» – Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.
Фестиваль является национальным финалом международных робототехнических состязаний FIRST и ELROB и ключевым событием программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», которая реализуется с осени 2008 года Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив.
В этом году в соревнованиях фестиваля примут участие 6000 юных робототехников в составе 1500 школьных и студенческих команд, которые были отобраны по результатам региональных и окружных соревнований. Победители фестиваля примут участие в международных роботехнических соревнованиях в Европе и США.