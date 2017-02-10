В Москве пройдёт научная конференция "Февраль. Трагедия. Уроки истории.1917"
10.02.2017, 17:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 февраля 2017 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фонд Людвига Нобеля, Императорское православное Палестинское общество и Императорский исторический клуб проведут в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя научную конференцию «Февраль. Трагедия. 1917 год». Конференция откроет цикл мероприятий, посвященных памяти погибших в феврале 1917 года.
В ней примут участие известные историки, учёные, общественные и церковные деятели, представители старинных дворянских родов и деятели культуры. Среди приглашенных – Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
«Почему Императорское Палестинское Православное Общество активно подключилось к этой работе? Потому что, пожалуй, из всех революций, которые происходили в мире, это была единственная революция, направленная против основ религии, против Русской Православной Церкви, против, по сути дела, нашей культуры, - сказал председатель Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) Сергей Степашин. - Это революция, которая интернировала цвет нации – несколько миллионов человек».
В 15.00 на этой же площадке - в Зале Церковных Соборов - откроется выставка памяти погибших за веру Христову, а в 19.00 состоится спектакль-реквием с симфоническим оркестром и премьерой документального фильма.
В ней примут участие известные историки, учёные, общественные и церковные деятели, представители старинных дворянских родов и деятели культуры. Среди приглашенных – Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
«Почему Императорское Палестинское Православное Общество активно подключилось к этой работе? Потому что, пожалуй, из всех революций, которые происходили в мире, это была единственная революция, направленная против основ религии, против Русской Православной Церкви, против, по сути дела, нашей культуры, - сказал председатель Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) Сергей Степашин. - Это революция, которая интернировала цвет нации – несколько миллионов человек».
В 15.00 на этой же площадке - в Зале Церковных Соборов - откроется выставка памяти погибших за веру Христову, а в 19.00 состоится спектакль-реквием с симфоническим оркестром и премьерой документального фильма.