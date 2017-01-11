В Москве пройдёт первый фестиваль "Зимние грезы"
11.01.2017, 13:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16, 17 и 18 января в Большом зале Московской консерватории пройдут концерты первого фестиваля «Зимние грезы», который лучшие выпускники устраивают в честь 150-летия основания консерватории. В концертах примут участие лауреат Первой премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Сергей Антонов (арт-директор фестиваля), лауреат международных конкурсов Екатерина Мечетина (фортепиано), лауреат Второй премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Никита Борисоглебский (скрипка) и лауреат международных конкурсов Валентин Урюпин (гобой, дирижер).
В программе - шедевры камерной и оркестровой музыки, редко исполняемые и популярные произведения, а также несколько раритетов и абсолютно новых прочтений всемирно известных сочинений.
Жанр первого вечера фестиваля «Зимние грезы» шуточно обозначен как «творческие дуэли». Музыканты будут соревноваться друг с другом, превращаясь из дирижеров в солистов, из солистов - в дирижеров, и удивляя публику этой сменой своих творческих ролей. Яркие симфонические произведения, знакомые всем слушателям, будут чередоваться с не менее популярными сольными произведениями, и настоящим украшением вечера станет выступление Екатерины Мечетиной, которая исполнит «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина. За дирижерский пульт встанет Сергей Антонов. В этот вечер на сцене Большого зала зазвучат произведения Л. Бернстайна, А. Дворжака, Дж. Энеску, Дж. Россини, П.И. Чайковского. В концерте примет участие Концертный симфонический оркестр Московской консерватории. Руководитель и главный дирижёр - заслуженный артист России, профессор А. А. Левин.
В программе - шедевры камерной и оркестровой музыки, редко исполняемые и популярные произведения, а также несколько раритетов и абсолютно новых прочтений всемирно известных сочинений.
Жанр первого вечера фестиваля «Зимние грезы» шуточно обозначен как «творческие дуэли». Музыканты будут соревноваться друг с другом, превращаясь из дирижеров в солистов, из солистов - в дирижеров, и удивляя публику этой сменой своих творческих ролей. Яркие симфонические произведения, знакомые всем слушателям, будут чередоваться с не менее популярными сольными произведениями, и настоящим украшением вечера станет выступление Екатерины Мечетиной, которая исполнит «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина. За дирижерский пульт встанет Сергей Антонов. В этот вечер на сцене Большого зала зазвучат произведения Л. Бернстайна, А. Дворжака, Дж. Энеску, Дж. Россини, П.И. Чайковского. В концерте примет участие Концертный симфонический оркестр Московской консерватории. Руководитель и главный дирижёр - заслуженный артист России, профессор А. А. Левин.