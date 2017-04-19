ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 апреля, на Красную горку, в Москве впервые состоится молодёжный фестиваль влюблённых. Он будет проходить весь день, с 12:00 до 21:00, в «Кремле в Измайлово».

На фестивале откроется зона быстрых свиданий (speed dating). На знакомство друг с другом молодым парням и девушкам выделят по несколько минут. Это позволит желающим встретиться сразу с несколькими представителями противоположного пола и выбрать себе пару на вечер. По преданию, на Красную горку незамужним и неженатым, если они хотят найти хорошую пару, не рекомендуется сидеть дома. Они должны выходить на массовые гулянья и как можно активнее знакомиться друг с другом.

Считается, что браки, заключённые в это время, будут крепкими и счастливыми, поэтому центральной темой фестиваля станет русская свадьба. Посетители смогут увидеть все этапы этого традиционного обряда, включая смотрины, выкуп и венчание.

Также москвичам покажут старинный дохристианский славянский обряд — кузнечное венчание. Влюблённые пары под руководством профессионального кузнеца будут выковывать железные сердца. Их можно будет забрать с собой.

По всей территории Измайловского кремля для пар оборудуют «любовные гнёздышки», где молодые люди смогут пообщаться друг с другом. Двухметровые ходулисты будут раздавать карамельки и воздушные шары.

На фестивале пройдут традиционные конкурсы для мужчин: перетягивание каната¸ забивание гвоздей и распил бревен. Также специально для «женихов» состоятся мастер-классы по кузнечному делу. Девушек научат плести венки и косы, расписывать яйца, мастерить кукол и броши. На фестивале запланирован конкурс на звание первой красавицы Красной горки.

Всего в праздничной программе смогут принять участие не менее 10 тысяч гостей. Для них подготовили танцевальные флешмобы и русские народные игры. Также пройдут пасхальные развлечения. Всем желающим предложат поиграть в катание яиц. Участники будут скатывать яйца с большой деревянной горки. Если яйцо останется целым - год будет удачным.

«Мы рады воплотить идею проведения молодежного фестиваля и соединить в нём народные гулянья, фольклорные традиции и, конечно, романтическое весеннее настроение, — рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. — Мы приглашаем на праздник всех, но особенно юношей и девушек, чтобы весело и интересно погулять на Красную горку. Не исключено, что первый московский фестиваль влюбленных станет доброй традицией».

В пресс-службе центра культуры «Кремль в Измайлово» добавили, что главная идея — создать комфортную и веселую среду для свободного общения молодых москвичей и напомнить о важности традиций в личной жизни каждого.