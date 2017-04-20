В Москве пройдёт весенний парад
Всех желающих принять участие ждут в 14:00 около памятника Тимирязеву у Никитских Ворот. Дальше участники пройдут вверх по Тверскому бульвару к Тверской улице. Организаторы готовы предоставить участникам временный карнавальный реквизит - шляпы и зонтики.
«Самовыражение во всех проявлениях приветствуется. Можно петь, танцевать и просто наслаждаться весной, видами Москвы и живой джазовой музыкой», - отметили организаторы фестиваля «Пасхальный дар».
Театрализованные шествия считаются визитной карточкой фестивалей цикла «Московские сезоны». Так, в столице уже проходил парад Снегурочек, масленичный танцующий парад, парад в цилиндрах и другие.
«Пасхальный дар» продлится до 23 апреля. На 24 площадках в центре Москвы, а также в городских парках гостей ждут выступления творческих коллективов, театрализованные представления, выставки, экскурсии, разнообразные мастер-классы и открытые тренировки. Кроме того, участники могут попробовать необычные блюда и традиционные пасхальные угощения и купить сувениры.