ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В пятницу, 21 апреля, в столице пройдёт праздничный весенний парад. Его участники в необычных шляпах и с яркими зонтиками пройдут по Тверскому бульвару. Гостей будут сопровождать музыканты джазового оркестра New Life Brass имени Тимофея Докшицера. Парад состоится в рамках фестиваля «Пасхальный дар».

Всех желающих принять участие ждут в 14:00 около памятника Тимирязеву у Никитских Ворот. Дальше участники пройдут вверх по Тверскому бульвару к Тверской улице. Организаторы готовы предоставить участникам временный карнавальный реквизит - шляпы и зонтики.

«Самовыражение во всех проявлениях приветствуется. Можно петь, танцевать и просто наслаждаться весной, видами Москвы и живой джазовой музыкой», - отметили организаторы фестиваля «Пасхальный дар».

Театрализованные шествия считаются визитной карточкой фестивалей цикла «Московские сезоны». Так, в столице уже проходил парад Снегурочек, масленичный танцующий парад, парад в цилиндрах и другие.

«Пасхальный дар» продлится до 23 апреля. На 24 площадках в центре Москвы, а также в городских парках гостей ждут выступления творческих коллективов, театрализованные представления, выставки, экскурсии, разнообразные мастер-классы и открытые тренировки. Кроме того, участники могут попробовать необычные блюда и традиционные пасхальные угощения и купить сувениры.