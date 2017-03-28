В Москве пройдёт юбилейная церемония вручения кинопремии "Ника"
28.03.2017, 14:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 28 марта в московском Театре Моссовета пройдёт 30-я церемония награждения кинопремией «Ника».
В этом году на главный приз претендуют шесть картин: «Ученик» Серебренникова, «Дама Пик» Лунгина, «Монах и бес» Досталя, «Дуэлянт» Мизгирёва, «Коллектор» Красовского, а также картина, снятая президентом кинопремии Андреем Кончаловским «Рай» и уже получившая кинопремию «Золотой орёл».
«Ученик» выдвинут в восьми номинациях, среди которых «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа». Также картина может быть отмечена за женскую и мужскую роли, работы оператора, музыку. Кроме того, сыгравший в картине Петр Скворцов может быть признан «Открытием года».
В актёрских номинациях выдвинуты Юлия Высоцкая, Ксений Раппопорт, Юлия Ауг, Михаил Ефремов, Константин Хабенский и многие другие. Будут также отмечены лауреаты в номинациях «Лучший неигровой фильм» и «Лучший анимационный фильм». Кроме того, награды получат самые достойные операторы, сценаристы, художники по костюмам, композиторы.
Лауреатом премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» в этом году стал кинорежиссёр, народный артист России Александр Сокуров. В номинации «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» будет отмечен кинокритик Андрей Плахов. Специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа получит Александр Митта. Премии «За достижения в телевизионном кинематографе» удостоена картина «Салам Масква» Павла Бардина.
В этом году на главный приз претендуют шесть картин: «Ученик» Серебренникова, «Дама Пик» Лунгина, «Монах и бес» Досталя, «Дуэлянт» Мизгирёва, «Коллектор» Красовского, а также картина, снятая президентом кинопремии Андреем Кончаловским «Рай» и уже получившая кинопремию «Золотой орёл».
«Ученик» выдвинут в восьми номинациях, среди которых «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа». Также картина может быть отмечена за женскую и мужскую роли, работы оператора, музыку. Кроме того, сыгравший в картине Петр Скворцов может быть признан «Открытием года».
В актёрских номинациях выдвинуты Юлия Высоцкая, Ксений Раппопорт, Юлия Ауг, Михаил Ефремов, Константин Хабенский и многие другие. Будут также отмечены лауреаты в номинациях «Лучший неигровой фильм» и «Лучший анимационный фильм». Кроме того, награды получат самые достойные операторы, сценаристы, художники по костюмам, композиторы.
Лауреатом премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» в этом году стал кинорежиссёр, народный артист России Александр Сокуров. В номинации «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» будет отмечен кинокритик Андрей Плахов. Специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа получит Александр Митта. Премии «За достижения в телевизионном кинематографе» удостоена картина «Салам Масква» Павла Бардина.