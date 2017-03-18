В Москве работу коммунальных служб покажут медиафасады
18.03.2017, 13:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День работника жилищно-коммунального хозяйства новые медиафасады, которые недавно появились на двух зданиях на Новом Арбате, начнут транслировать видео в высоком качестве.
19 марта в 21:00 жители и гости столицы смогут увидеть на них пять роликов о том, как ежедневно трудятся люди, делающие город чистым. Каждое видео длится около семи минут.
Впервые экраны начали транслировать изображение ещё 23 февраля, однако тогда это была статичная картинка. А 7 и 8 марта новые медиафасады превратились в открытки. Здесь "распустились" тюльпаны, розы, фиалки, маки и анютины глазки.
Весенние ролики также показывали на медиафасадах домов-книжек, расположенных на противоположной стороне Нового Арбата.
19 марта в 21:00 жители и гости столицы смогут увидеть на них пять роликов о том, как ежедневно трудятся люди, делающие город чистым. Каждое видео длится около семи минут.
Впервые экраны начали транслировать изображение ещё 23 февраля, однако тогда это была статичная картинка. А 7 и 8 марта новые медиафасады превратились в открытки. Здесь "распустились" тюльпаны, розы, фиалки, маки и анютины глазки.
Весенние ролики также показывали на медиафасадах домов-книжек, расположенных на противоположной стороне Нового Арбата.