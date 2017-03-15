ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 16 по 23 марта у москвичей есть возможность стать частью большого культурного события — Недели старинной оперы. Мероприятие пройдёт с 16 по 23 марта в Театре Наталии Сац. Оно приурочено к Европейскому дню старинной музыки, который отмечают в день рождения немецкого композитора Иоганна Баха — 21 марта.

16 и 17 марта прозвучит старейшее произведение итальянского композитора Эмилио де Кавальери «Игра о душе и теле» в постановке художественного руководителя театра Георгия Саакяна и знаменитого музыканта Эндрю Лоуренса-Кинга.

18 и 19 марта состоится важное событие — открытие академии старинной оперы Opera Omnia, совместного проекта Театра Наталии Сац и Эндрю Лоуренса-Кинга. Создание такой информационной площадки поможет в организации сессий для практиков театра. Первый мастер-класс по игре на клавесине, органе, барочной и лютневой гитарах и арфе проведёт сам маэстро. В рамках образовательной программы академии он также прочитает лекцию об испанской опере эпохи барокко.

21 марта все желающие смогут побывать на открытой репетиции оперы «Любовь убивает», а 22 и 23 марта — увидеть полноценный спектакль.

Все мероприятия будут проходить в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н.И. Сац по адресу: проспект Вернадского, дом 5.