В Москве состоится вечер памяти Валерия Халилова
13.02.2017, 16:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вечер памяти Валерия Халилова, дирижёра и художественного руководителя ансамбля имени Александрова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем, состоится 14 марта в Концертном зале им. П.И.Чайковского.
В вечере памяти дирижера примут участие друзья, коллеги и ученики Валерия Халилова, которые специально приедут из разных городов России: музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны, суворовцы Московского военно-музыкального училища, курсанты военного института Военного Института Военных Дирижеров и Академический хор МГУ.
В январе 2017 года Валерию Халилову могло исполниться 65 лет и выступление 14 марта он планировал как свой юбилейный концерт.
В вечере памяти дирижера примут участие друзья, коллеги и ученики Валерия Халилова, которые специально приедут из разных городов России: музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны, суворовцы Московского военно-музыкального училища, курсанты военного института Военного Института Военных Дирижеров и Академический хор МГУ.
В январе 2017 года Валерию Халилову могло исполниться 65 лет и выступление 14 марта он планировал как свой юбилейный концерт.